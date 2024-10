“지금, 우리가 역사를 읽어야 할 때”… 『설민석의 조선왕조실록』 등 올여름 문화 트렌드는 ‘역사’

올여름 문화계의 트렌드 키워드는 단연 ‘역사’이다. 지난 7월 개봉한 영화 <봉이 김선달>을 필두로 <인천상륙작전>과 <덕혜옹주>가 개봉했고, 일제 강점기의 암투를 다룬 블록버스터 <밀정>이 내달 초 관객과 만난다. 고려를 시대배경으로 한 SBS 드라마 <달의 연인-보보경심 려> 역시 연일 화제를 모으며 방영을 앞두고 있다.

이런 가운데 최근 광화문 교보빌딩과 삼성동 COEX에서는 『설민석의 조선왕조실록』(세계사) 출간 기념 저자 특별 강연회가 열렸다. 역사 콘텐츠의 흥행은 서점가로까지 이어져, 해당 강연은 판매 시작 직후 800여 석의 좌석이 완판되어 끊이지 않는 역사에의 관심과 ‘국민 역사강사’ 설민석의 인기를 실감케 했다.

설민석표 조선왕조실록 출간의 현대적 의의에 대해 설명하며 강연의 일주문을 연 저자는 현대인에게 지침이 될 만한 사자성어를 조선 왕들의 일화로 풀이하고, 애민군주를 예로 들어 소통의 중요성을 강조하는 등 시의를 담은 강연을 펼쳤다.

말하는 이와 듣는 이 모두에게 웃음, 감동, 고민, 다짐의 시간을 선사한 해당 강연은 “미래의 가장 좋은 예언자는 과거(Past in the best predictor of future)”라는 오랜 경구를 증명하듯, 내일에 대비하는 오늘의 현대인에게 새삼 ‘역사’라는 지름길을 안내했음에 다름 아니다.

이 책은 출간과 동시에 베스트셀러 순위에 진입해 8월 3주차인 현재 전 서점 역사 분야 1위, 온?오프라인 서점 교보문고, 온라인 서점 예스24, 알라딘, 인터파크, 반디앤루니스에서 종합 베스트셀러 1위를 기록하며 역사 콘텐츠의 저력을 입증했다.

온라인 중앙일보