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사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆미래창조과학부<3급 승진>▶생명기술과장 권석민<과장급 전보>▶미래전략기획과장 이은주

◆국토교통부▶도로국장 김정렬▶공공기관지방이전추진단 부단장 김일평

◆국민권익위원회<부이사관 승진>▶운영지원과장 김재수▶심사기획과장 김세신▶청탁금지법 시행령 제정 TF장 나성운<서기관 승진>▶행정관리담당관실 이석진▶주택건축민원과 오연경▶부패심사과 심재구▶행정교육심판과 김원한

◆경희대▶미래정책원장 권오병

◆고려대<세종캠퍼스>▶사무처장 김영준

◆홍익대▶홍보실장 성열홍

◆한국환경공단<본부장 임용>▶수도권서부지역본부장 양홍규▶충청권지역본부장 김종엽▶호남권지역본부장 전기석

◆한국관광공사<전보>▶중국마케팅센터장 박정하▶베이징지사장 서영충▶런던지사장 황승현▶모스크바지사장 강남규▶싱가포르지사장 윤승환▶두바이지사장 강규상▶토론토지사장 박형관

◆극지연구소▶감사부장 송동일▶극지기후과학연구부장 최태진▶극지지구시스템연구부장 진영근▶극지생명과학연구부장 김일찬▶극지해양과학연구부장 강성호▶극지고환경연구부장 허순도▶K-루트사업단장 이종익▶해수면변동예측사업단장 이원상▶극지유전체사업단장 박현▶북극해빙예측사업단장 김현철▶정책협력부장 신형철▶극지인프라운영부장 신민철▶기획부장 유연진▶행정부장 강천윤▶미래전략실장 김효선▶기술지원실장 이주한▶지식정보실장 진동민▶제30차 남극세종과학기지 대장 김성중▶제4차 남극장보고과학기지 대장 임정한

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