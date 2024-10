5년 뒤면…운전자 없이 달리는 ‘포드 택시’ 보겠군요

불과 4~5년 뒤 도로 위에선 어떤 일상이 펼쳐질까. 미국을 대표하는 자동차업체 포드가 2021년까지 운전석이나 페달·핸들이 없는 상업용 자율주행차를 대량 생산하겠다고 밝혔다. 자율주행차는 목표지점까지 운전자의 조작 없이 주행환경을 인식해 운행하는 차를 말한다.

마크 필즈 포드 사장 겸 최고경영자(CEO)는 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 포드연구소에서 열린 투자설명회에서 “자율주행차가 사회에 미치는 파장은 100년 전 포드가 이동식 조립라인을 가동했을 때만큼 클 것”이라며 이 같이 말했다. 이어 “자율주행차가 개발되면 우선 대도시를 중심으로 우버나 리프트 같은 택시 서비스 업체에 공급할 방침”이라고 말했다.

포드 “상업용 자율차 대량 생산”

도요타·BMW도 같은 시기 겨냥

현대·기아차는 2030년 출시 목표

필즈 사장은 “고급 차량을 구매할 수 있는 일부 소비자뿐만 아니라 대중의 안전을 개선하고 사회적·환경적 문제점들을 해결할 수 있는 자율주행 차량을 대중화하는 데 전념할 것”이라고 강조했다. 1908년 세계 최초의 대중차 ‘T형 포드’를 선보였던 포드가 100여년 만에 ‘자율주행차 대중화’의 청사진을 내놓은 셈이다.

실제 자율주행차는 나라와 기업을 막론하고 자동차·정보기술(IT) 업계의 최대 화두로 급부상중이다.

미국 교통부 기준에 따르면 자율주행차는 1단계(조향 또는 가·감속 제어 보조)→2단계(조향과 가·감속 제어 통합 보조)→3단계(부분적 자율주행, 돌발상황 수동 전환)→4단계(완전 자율주행)로 구분한다. 2단계는 운전자가 항상 눈을 뜨고 있어야 하지만 3단계는 눈을 감아도 된다. 아직까지 2~3단계 기술 수준이다.

첫 번째 전환점이 바로 2020~2021년이다. 포드를 비롯한 대부분의 업체가 이 때까지 4단계, 즉 운전자가 없어도 되는 완전한 자율주행차를 내놓겠다며 열을 올리고 있다.

업계에선 구글의 자율주행 기술과 5G 네트워크가 2020~2021년쯤 상용화될 것으로 보고 업체들이 이 시기를 자율주행차 출시 시점으로 맞춘 것으로 풀이한다.

세계 자동차 판매 1위 도요타는 2020년까지 10억 달러(약 1조원)를 들여 고속도로에서 운전자 제어 없이 달릴 수 있는 차를 개발하겠다고 밝혔다. BMW도 인텔, 이스라엘 소프트웨어 업체인 모빌아이와 협력해 2021년까지 차량 스스로 사람을 데리러 오고, 데려다 주고, 주차까지 하는 ‘아이넥스트(i NEXT)’ 전기차를 내놓겠다고 밝혔다. 현대기아차의 완전 자율주행차 출시 시점은 2030년으로 9년 정도 늦다. 다만 2018년까지 2조원 이상을 투자해 2020년엔 3단계 수준의 자율주행차를 내놓을 계획이다.

시장조사업체 IHS는 2024~2035년 사이 자율주행차 연간 판매량이 23만 대에서 1180만 대로 증가할 것으로 예측했다. 그만큼 자율주행 기술 경쟁은 더욱 치열해 질 전망이다.

자율주행 기술의 핵심 플레이어가 바로 구글과 애플 등 정보기술(IT)기업들이다. 이들은 운전에 필요한 각종 정보 등을 제공하는 시스템과 그 시스템을 제어하는 운영체제(OS), 스마트폰과 연동되는 미들웨어 개발에 박차를 가하고 있다. 지금은 완성차 업체들과 협력중이지만 경쟁이 지속되면 기존 자동차 산업 구도 자체를 흔들 가능성도 제기된다.

전승우 LG경제연구원 책임연구원은 17일 “아직은 자율주행차 기술 수준이 미흡해 IT 기업과 자동차 기업들이 부족한 부분에서 협력하고 있다”며 “그러나 전기자동차의 확산, 새로운 IT 트렌드의 등장 등 변수에 따라 IT-자동차 기업의 관계가 재편될 가능성이 크다”고 내다봤다. 미래 자동차 시장의 주도권을 자동차· IT, 또는 반도체 등 부품업계 중 누가 쥐게 될 지 예측이 어렵단 얘기다.

풀어야 할 숙제도 많다. 당장 지난 5월 테슬라의 자율주행 모드 사망 사고로 인해 자율주행차의 안전성을 우려하는 목소리가 높아졌다.

이와 관련 각국 정부가 어느 수준의 안전규제를 도입·적용할 지가 관건이다. 카메라 기반 안전운전 시스템을 개발하는 글로벌 업체 관계자는 “안전성 면에서 고속도로용 자율주행차 개발은 2021년에도 가능하다고 보지만, 일반 도로에서 자율주행이 가능하려면 그보다 몇 년 더 걸릴 것으로 본다”고 말했다.

