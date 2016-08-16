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사회 사회일반

[인사] 감사원 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆감사원<고위감사공무원 전보>▶재정·경제감사국장 박찬석▶국토·해양감사국장 남궁기정▶공공기관감사국장 김종호▶지방행정감사2국장 유병찬▶비서실장 이상욱▶감사교육원 교육운영부장 최채우<3급 승진>▶SOC·시설안전감사단 제1과장 최인수▶지방행정감사1국 제4과장 안무열▶방산비리특별감사단 감사부 제2과장 이우종▶특별조사국 제1과장 강성수▶IT감사단 제1과장 이용출▶감사품질담당관 박진원<과장 신규보임>▶감사청구조사단 제3과장 이갑재▶국제협력담당관 남가영▶공공감사운영심사과장 장병원▶감사교육원 교육운영1과장 정의종▶감사연구원 연구기획실장 이성훈▶감사원 과장(대통령비서실 파견) 오준석▶감사원 과장 박용준·권태경<과장 전보>▶운영지원과장 이철수▶재정·경제감사국 제2과장 염호열▶산업·금융감사국 제1과장 김상문▶〃 제3과장 김종운▶공공기관감사국 제2과장 조승현▶사회·복지감사국 제4과장 장난주▶행정·안전감사국 제2과장 장주흠▶〃 제3과장 심재곤▶지방행정감사2국 제1과장 김영관▶특별조사국 제2과장 김준수▶〃 제5과장 황해식▶감사청구조사단 제1과장 이주형▶〃 제2과장 임상혁▶심사1담당관 김용배▶감찰담당관 신치환<4급 승진>▶재정·경제감사국 제2과 김진철▶공공기관감사국 제1과 임명효▶〃 제4과 정재근▶행정·안전감사국 제2과 안광승▶지방행정감사2국 제1과 김점균▶특별조사국 제5과 김숙동▶IT감사단 제1과 이경재▶민원조사단 중앙민원사무소 배두한▶감사청구조사단 제2과 김동완▶법무담당관실(심의지원팀) 김지현·이관수·김도형▶심사1담당관실 양문철▶심사2담당관실 전형준▶운영지원과(관리지원팀) 권진웅

◆국가보훈처<과장급 전보>▶ 공훈심사과장 박창표▶경북남부보훈지청장 안주생

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