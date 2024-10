1억원짜리 여행상품, 대체 어디를 가길래

1억원으로 19일 동안 세계 일주를 한다면 어느 나라 어떤 도시를 가보는 게 좋을까.

월스트리트저널(WSJ)과 내셔널지오그래픽이 공동으로 최근 출시한 ‘인류 독창성을 기념하며-기술과 창조성의 현장 탐험’(Celebrating Human Ingenuity : An Exploration of Technoloy and Creativity)는 1인당 참가비가 1억원에 이르는 초호화 여행상품이다.

2017년 10월 중 출발해 19일간 자가용 비행기(보잉757)로 세계를 일주하는 상품으로 참가비는 1인당 8만1950달러, 9000만원이 넘는 가격이다. 이는 더블룸 사용 기준이고, 싱글룸을 사용하면 7950달러(약 870만원)이 추가된다.

인류의 과거과 미래를 돌아보는 이 ‘미래 창조’ 여행상품의 첫번째 여행지는 미국 실리콘밸리다. 실리콘밸리의 스타트업들을 둘러보는 것에서 시작하는 이 여행은 일본 교토, 싱가포르, 인도 자이푸르, 세이셸군도, 르완다, 예루살렘 등을 거쳐 스페인 바르셀로나에서 마무리될 예정이다.

내셔널지오그래픽 측은 “새로운 기술이 자연의 모습과 커뮤니케이션 방식 등을 어떻게 바꿔가고 있으며 지구의 미래는 어떻게 변화하고 있는지를 알아보기 위한 여행”이라고 설명했다. 내셔널지오그래픽과 월스트리트저널의 명성 있는 기자들이 각 지역에서 여행객들에게 통찰력 있는 설명을 더할 예정이다.

다음은 내셔널지오그래픽이 밝힌 19일간의 여행 일정.

◇1~2일 미국 실리콘밸리

퍼스널 컴퓨터와 마이크로 칩, 스마트폰 같은 신기술 혁신이 이뤄진 곳이다. 이곳에서 여행객들은 스타트업 커뮤니티를 방문하고 역동적 기술 생태계에 대해 알아본다.

◇ 3~4일 일본 교토

천년고도인 교토에는 불교 사당과 유네스코 문화유산으로 지정된 아름다운 정원이 있다. 교토는 현재 일본의 혁신의 중심지이기도 하다. 이 지역에 있는 전자기기 제조업체인 교세라 등은 디지털 분야에 두각을 나타내고 있는 회사다.

교토 대신 나라를 방문할 수도 있다. 나라는 8세기 일본 제국의 수도였다. 이곳의 토다이지 사원은 세계 최대 목재 건물과 세계 최대 청동 불상이 있는 곳으로 유명하다.

◇ 5~6일 싱가포르

싱가포르는 과거 영국의 식민지였으며 지난 반세기 동안 세계 금융의 중심지로 성장했다.

하늘을 찌를 듯한 마천루와 항구, 잘 보존된 자연은 도시와 자연 생태계의 지속가능한 조화를 보여준다. 가든스 바이 더 베이에는 세계에서 가장 큰 유리 온실이 있다. 오래된 힌두 사원인 스리 마리암만 사원과 싱가포르 동물원도 유명하다.

싱가포르의 ‘스마트 내이션 프로그램’에 대한 소개 시간도 있을 예정이다. 이 프로그램은 시내 교통 상황부터 공공 의료까지 도시에서 일어나는 모든 일에 대한 데이터를 수집해서 모니터하는 프로그램으로 전 세계적인 주목을 받고 있다.

◇ 7~8일 인도 자이푸르

자이푸르는 ‘핑크 시티’라 불리는 인도 최초의 계획도시다. 자이푸르 내에 있는 하와마할은 953개의 작은 창문이 벌집 모양의 형태를 이룬다. 격자 무늬와 벌집 모양의 창문은 과거 왕실 여자들이 거리의 모습을 볼 수 있게 디자인됐다고 한다.

자이푸르의 잔타르 만타르는 18세기에 세운 천문대로 당시 발달했던 천체 관측 기구와 대형 해시계를 볼 수 있다.

◇ 9~10일 인도양 세이셸군도

하늘색 바다 위에 흩어져 있는 세이셸군도는 다양한 종의 생태계가 잘 보존된 지역이다.

산호초 사이에서 스노쿨링을 하면서 수중의 자연을 체험할 수도 있다.

세계자연유산으로 지정된 프라린 섬의 발레 드 마이 자연보호구역이나 인도양 최후의 낙원으로 불리는 라 디게 섬이 있다.

◇ 11~13일 르완다

비룽가 화산 지대의 대나무숲에서는 880마리의 마운틴 고릴라들이 산다. 볼케이노 국립공원에서는 약 40마리의 고릴라들을 볼 수 있다. 고릴라 가족을 직접 눈으로 볼 수 있는 흔치 않은 장소다. 고릴라의 생태계를 연구하는 카리소케연구센터의 노력으로 마운틴 고릴라들은 지난 수십년간 개체수가 급격히 줄어들지 않은 유일한 유인원이 됐다.

르완다 수도 키갈리에는 대량학살 기념관(Genocide Memorial)이 있다. 1994년 르완다 대학살을 기억하기 위해 만든 기념관이다. 그곳에서는 아픈 과거를 빛나는 미래와 화해시킨 단합과 평화의 노력을 확인할 수 있다.

◇ 14~16일 예루살렘이나 두바이

예루살렘은 유대교와 이슬람교, 그리고 기독교의 성지가 있는 곳이다. 오랜 역사의 종교와 문화 충돌의 현장이기도 하다.

예루살렘의 구 도시(Old City)은 기독교, 유대교, 무슬림의 발원지다. 이곳의 올리브산(감람산)은 예수가 승천했다는 곳이다. 유대교도들에게 가장 신성한 장소로 알려진 통곡의 벽(Western Wall)도 있다. 예언자 무하마드가 승천했다는 바위 돔도 둘러본다.

점심 식사 후 여정은 두 가지 중 선택할 수 있다. 하나는 나치에 학살된 600만 이스라엘 인들을 추모하기 위해 만든 야드 바솀 홀로코스트 박물관을 가는 것, 혹은 베들레헴으로 가서 아기 예수가 탄생한 장소를 방문하는 것이다.

그 외에 다른 선택은 이스라엘 대신 두바이에 가는 것이다. 세계에서 가장 높은 빌딩이라는 부르즈 할리파(Burj Khalifa)의 125층 건물을 경험한다. 두바이 상공을 헬리콥터로 보면서 두바이의 도시 계획을 한눈에 살필 수 있다.

◇ 17~19일 스페인 바르셀로나

세계에서 가장 발달된 통신망을 갖춘 지역 중 하나다. 테크놀로지가 어떻게 바르셀로나의 경제를 바꾸고 새로운 미래를 만들어 가고 있는지를 확인할 수 있다. 건축가 가우디의 사그라다 파밀리아 성당, 구엘공원도 볼 수 있다.

마지막 날 저녁엔 화려한 만찬이 준비돼 있다. 이 자리에서는 카탈로니아 지역 인간 곡예사들의 공연이 있을 예정이다.

박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr