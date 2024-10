호주의 여성 예술가 엠마 핵(Emma Hack·44)의 캔버스는 여인들의 몸이다. 그녀의 보디 페인팅 붓질은 모델이 서 있는 주변 환경과 자연스레 일치되고 또 이어진다. 이름하여 ‘위장 예술(카무플라주 아트·Camouflage Art)’이다. 동식물의 보호색과 같은 맥락이다. 아름다운 문양의 벽지, 원시적 생명력을 가진 숲, 형형색색 꽃밭 속에 가려진 듯 숨어있는 여인의 나신에는 자연과의 혼연일체를 꿈꾸는 작가의 정신이 고스란히 담겨있다. 그가 벨기에 가수 고티에와 콜라보레이션을 통해 스톱모션 애니메이션으로 제작한 뮤직 비디오 ‘섬보디 댓 아이 유스트 투 노우(Somebody that I used to know)’는 2013년 그래미 어워드에서 화려한 성과를 거뒀다. 월요일 휴관. 성인 1만원. ?

글 정형모 기자, ?사진 사비나미술관