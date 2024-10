2016.08.14 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 채식주의자 한강 창비02 설민석의 조선왕조실록 설민석 세계사 03 풀꽃도 꽃이다1 조정래 해냄출판사 04 빅보카 코어 신영준 로크미디어 05 나에게 고맙다 전승환 허밍버드 06 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재07 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜08 종의 기원 정유정 은행나무 09 못 참는 아이 욱하는 부모 오은영 코리아닷컴10 나미야 잡화점의… 히가시노 게이고 현대문학

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 터널 하정우 오달수 배두나02 덕혜옹주 손예진 박해일03 국가대표2 수애 오연서 김예원04 마이펫의 이중생활 루이스 C K 05 인천상륙작전 이정재 이범수 진세연06 부산행 공유 마동석 정유미07 스타트렉 비욘드 크리스 파인 08 수어사이드 스쿼드 윌 스미스 마고 로비09 제이슨 본 맷 데이먼 알리시아 비칸데르10 명탐정 코난:순흑의 악몽

뮤지컬 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 스위니토드 조승우 옥주현 양준모02 노트르담 드 파리 홍광호 케이윌 윤공주03 잭더리퍼 류정한 엄기준 카이04 위키드 박혜나 차지연 정선아05 브로드웨이42번가 송일국 최정원06 페스트 손호영 박은석 김다현07 올슉업 휘성 김성규 박정아08 베어 더 뮤지컬 정원영 손승원 박강현 09 그날들 유준상 오만석 오종혁 10 키다리아저씨 신성록 송원근 이지숙

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 빈필-베토벤&베르디: 현악사중주 DG02 엔리코 마이나르디-첼로소품집 DG03 RCO-라흐마니노프:교향곡2번 RCO04 장 롱도-Bach Imagine 워너뮤직05 빈필-베토벤:교향곡 5,7번 DG06 바이에른방송교향악단…BR KLASSIK07 맥카시-피아노 솔로 편곡… 워너뮤직08 프란체스카티-바흐: 바이올린…DG09 포저-비발디:조화의…Channel Classics10 그론도나-토레스의 기타 Divox

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 여름밤에 우린 스탠딩 에그 02 Why So Lonely 원더걸스 03 너 그리고 나 여자친구 04 Day Day 비와이 05 어때? 현아 06 CHEER UP TWICE 07 Forever 비와이 08 바다 허각 정은지 09 널 사랑하지 않아 어반 자카파 10 I Like That 씨스타