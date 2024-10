[매거진M] 재즈 역사를 바꾼 혁명가, 그의 숨겨진 5년

‘마일스’(원제 Miles Ahead, 8월 10일 개봉, 돈 치들 감독)는 현대 대중음악의 혁신가로 평가받는 트럼펫 연주자 마일스 데이비스(Miles Davis, 1926~91)의 삶과 음악을 그린 전기영화다. 사실과 허구 그리고 과거와 현재가 한데 섞여 흐르지만, 그 안에 보이는 마일스라는 인물의 독특한 매력과 시대를 앞선 정신만은 또렷이 보인다. 박성건 재즈평론가가 이 영화에 녹아 있는 마일스의 세계를 소개한다.

미국 비자를 쉽게 받지 못하던 시절, 뉴욕에 자리한 재즈 클럽 ‘블루노트’와 ‘빌리지 뱅가드’에 가기 위해 무작정 미국으로 떠난 적이 있다. 흑인들이 득실거리는 그리니치 빌리지 7번가의 뒷골목을 바라보며 이 거리를 마일스 데이비스가 걸어 다녔구나 생각하니 가슴이 뛰었다.

'마일스'를 통해 본 마일스 데이비스

너무 들뜬 나머지 길 가는 사람들을 붙잡고 ‘혹시 마일스 데이비스를 아느냐’고 여러 번 물어보기도 했는데, 대답은 하나같이 “미국에 살면서 마일스 데이비스를 모르는 바보가 어디 있느냐?”는 것이었다. 마치 “한국에 살면서 조용필을 모르면 간첩이다”라는 것처럼.

재즈 역사를 바꾼 위대한 탄생

한국에는 상대적으로 덜 알려져 있지만, 마일스 데이비스는 미국인들이 가장 존경하는 음악가이자 미국이 낳은 자산이다. 1926년 미국 일리노이주(州)에서 태어난 그는 여느 흑인들과 달리 치과의사 아버지와 음악 교사 어머니 아래에서 유복하게 자랐다. 그의 할아버지부터 농장주를 위해 클래식을 연주한 음악가 집안이었다.

그가 처음으로 음악에 관심을 가진 것은 ‘할렘 리듬스(Harlem Rhythms)’라는 라디오 프로그램을 들으면서부터. 그 방송을 통해 루이 암스트롱, 듀크 엘링턴의 음악을 접했다. 아버지의 환자였던 엘우드 부캐넌의 권유로, 그가 열세 살 생일에 아버지로부터 트럼펫을 선물 받은 것은 하나의 사건이었다.

위대한 트럼피터 마일스 데이비스의 탄생을 알리는 사건 말이다. 이후 그는 링컨고등학교의 교내 밴드에서 본격적인 재즈 음악의 맛을 보기 시작했다. 1944년에 줄리어드음악학교에 입학하면서 재즈의 본고장인 뉴욕에 첫발을 디뎠다.

이 시기는 미국 재즈 음악사에서 스윙(Swing)의 시대가 가고 소위 비밥(Bebop)이라는 장르가 탄생하던 때로(비밥 이후의 재즈를 모던 재즈라 통칭한다), 재즈가 예술적으로 발전했지만 대중과 점차 멀어지는 계기가 되기도 했다.

그럼에도 마일스를 위대하다고 평가하는 이유는 이러한 변화의 시기를 이끄는 진보적인 음반을 지속적으로 발표했기 때문이다. 마일스 이후 등장한 재즈계의 명반 중 그의 영향을 받지 않은 것이 없다 해도 과언이 아니다.

특히 대중음악사에서 재즈가 록이나 팝에게 그 스포트라이트를 내주어야만 했던 순간에도, 마일스는 재즈에 그 음악들을 접목해 기념비적인 음반을 발표했다. 그 음반이 여전히 밀리언셀러로 팔리고, 오늘날 ‘마일스’ 같은 영화가 만들어지는 이유도 바로 거기에 있을 것이다.

다양한 음악 그리고 마일스의 연인들

매번 혁신을 선보인 마일스의 음악에 대해 설명하려면 책 몇 권을 써도 부족할 것이다. 그중에서도 이 영화를 감상하는 데 도움이 될 만한 음반만 몇 장 소개하자면, 먼저 1957년 발표한 ‘버스 오브 더 쿨(Birth of the Cool)’을 꼽을 수 있다(이 앨범에 수록된 12곡 중 8곡은 1954년

‘클래식스 인 재즈:마일스 데이비스(Classics in Jazz:Miles Davis)’란 음반으로 발표되기도 했다). 격정적인 비밥보다 정적인 연주를 들려주는 쿨 재즈(Cool Jazz) 장르로, 영화에 등장하는 편곡자 길 에반스와의 첫 작품이다. 둘째로는, 마일스의 대표작으로 꼽히는 1959년작 ‘카인드 오브 블루(Kind of Blue)’가 있다.

이 음반은 지금도 세계적으로 연간 2만 장 이상 팔리는 명반으로, 수많은 뮤지션이 샘플링한 1번 트랙 ‘소 왓(So What)’을 영화 ‘마일스’에서도 들을 수 있다. 세 번째 음반은 1970년에 발표한 ‘비치스 브루(Bitches Brew)’. 재즈 퓨전(Jazz Fusion)이 무엇인지 정의하고 있는 기념비적인 음반으로, 재즈·록·펑크가 조화를 이룬 스타일을 보여 준다.

다양한 음악 스타일을 뽐냈던 마일스는 그만큼 다양한 여성과 사랑을 나눴다. 10대 시절 열렬히 사랑해 사실혼 관계였던 아이린 커손, 1949년 파리재즈페스티벌에서 만나 사랑한 프랑스 가수이자 배우 줄리엣 그레코가 있었다. 1958년에는 무용수 프란시스 테일러를 공식적인 첫 부인으로 맞았고, 그 이후로도 여러 여성들과 사랑에 빠졌다.

마일스는 특히 프란시스의 얼굴이 등장하는 음반을 세 장이나 남겼다. 각각 1961년, 1965년 발표한 ‘썸데이 마이 프린스 윌 컴(Someday my Prince will Come)’과 ‘E.S.P’, 마일스의 사후인 2003년에 발매된 ‘인 퍼슨 프라이데이 앤 새터데이 나이츠 앳 더 블랙호크, 컴플리트(In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk, Complete)’가 그것이다. ‘마일스’에는 음반 재킷에 프란시스의 얼굴이 크게 보이는 ‘썸데이 마이 프린스 윌 컴’이 등장한다.

돈 치들이 재현해 낸 전설

영화 ‘마일스’는 마일스가 일시적으로 음악 활동을 중단하고 은둔했던 1975년부터 1980년 초까지를 그린다. 감독이자 주연 마일스 역을 맡은 돈 치들은 흔한 전기영화를 만들고 싶지 않아 고민하다, 다작을 하던 마일스가 칩거했던 5년을 탐구하기로 마음먹었다.

그가 남긴 명반 대부분은 이 시기 이전에 나왔다. 이 영화의 내용은 이렇다. 미국의 대중문화 잡지 ‘롤링 스톤’의 기자 데이브 브래든(이완 맥그리거)이 마일스가 새 음반을 녹음했다는 정보를 입수하고 그에게 접근한다. 그러던 중 마일스가 녹음 테이프를 도둑맞으면서, 마일스와 데이브는 함께 그 테이프를 찾아다닌다.

허구로 지어낸 이야기지만, 이 영화는 마일스의 성격과 모습을 묘사하기 위해 많은 고증을 거쳤다. 특히 치들이 연기해 보이는, 담배 피우는 모습이나 연주하는 스타일은 실제 마일스의 그것과 매우 비슷하다.

치들은 이 영화를 위해 미국의 명트럼피터이자 링컨센터의 음악감독인 윈튼 마살리스에게 트럼펫을 배웠고, 마일스의 옛 동료들에게 조언을 받기도 했다. 그 덕인지 마일스 특유의 쉰 목소리나 옷차림에 특별히 신경 썼던 점, 조울증에 가까웠던 다혈질 성격도 사실적으로 묘사해 낸다.

이 영화는 마일스와 데이브가 테이프를 찾으러 다니는 이야기 간간이 과거 장면을 통해 또 한 축의 이야기를 전개하는데, 바로 마일스와 프란시스(이마야치 코리닐디)의 사랑 이야기다.

마일스와 프란시스의 첫 만남, 재즈 클럽에서 프란시스와 함께 있던 마일스가 흑인을 차별하는 경관에게 별 이유 없이 잡혀갔다 풀려나는 장면, 전망 있는 무용수였던 프란시스가 그 모든 것을 포기하고 마일스를 선택한 일, 프란시스가 마일스의 여성 편력 때문에 괴로워하는 모습, 마일스가 마약 중독으로 인한 환청 증세 때문에 프란시스를 의심하는 것 등은 마일스가 펴낸 자서전의 내용을 충실히 반영한 것이다. 다만, 실제로 마일스와 프란시스가 이혼한 것은 1968년으로, 마일스가 칩거하기 꽤 오래전 일이었다.

마일스의 칩거를 기점으로, 과거와 현재를 뒤섞으며 허구의 이야기를 펼치는 영화 ‘마일스’. 그 복잡한 지형도 속에서 이 영화가 그려 보이고자 한 건, 재즈의 선구자로 평가받는 마일스의 사실적인 연대기가 아니라 마일스라는 인간의 독특한 향취와 그 음악이었는지도 모른다. 하지만 그 때문에 빚어진 사실과 허구의 부조화가 보는 이를 불편하게 하기도 한다.

마일스가 녹음 테이프를 찾기 위해 흑인 보디가드와 목숨 건 추격전을 벌이는 모습이 그의 팬들을 얼마나 설득시킬 수 있을지 의문이다. 결론적으로 말하면 돈 치들이 마일스를 존경하고, 그의 음악을 흠모한 게 분명해 보인다.

그래서 스스로 전설적인 재즈 스타 마일스가 되어 영화를 남기고 싶었으리라. 이 영화로 감독 데뷔한 치들은 과연 앞으로도 클린트 이스트우드·우디 앨런 감독처럼 재즈에 대한 사랑이 듬뿍 담긴 영화들을 내놓게 될까. 부디 그렇게 해 주었으면 좋겠다.

‘마일스’가 선택한 마일스 데이비스의 음악

돈 치들 감독은 ‘마일스’에서 마일스가 칩거하기 전후로 발표한 음악을 자유롭게 가져와 들려준다. 마일스가 프란시스를 만나기 전, 재즈 클럽에서 연주하는 곡 ‘마일스 어헤드(Miles Ahead)’는 1956년 앨범 ‘블루 헤이즈(Blue Haze)’에 수록됐다.

마일스와 길 에반스가 함께 작곡했다. 극 중 마일스가 라디오 DJ에게 전화를 거는 장면에서 DJ는 1959년 발표된 ‘카인드 오브 블루(Kind of Blue)’를 가리켜 타임캡슐에 넣어야 할 음반이라고 말한다. 그러자 마일스가 라디오 방송국에 전화를 걸어 ‘스케치스 오브 스페인(Sketches of Spain)’(1960)의 수록곡 ‘솔레아(Solea)’를 신청한다.

이 역시 길과의 협업으로 탄생한 곡이다. 마일스가 경찰에게 잡혀가기 직전, 재즈 클럽에서 연주하는 음악은 ‘카인드 오브 블루’ 음반에 수록된 ‘블루 인 그린(Blue in Green)’이다.

마일스가 프란시스와 다투는 장면에서, 그가 지하 녹음실에 잠깐 들러 밴드 멤버들과 함께 합주하는 곡은 1967년 앨범 ‘네페르티티(Nefertiti)’에 실린 동명 타이틀곡인데, 이 곡은 웨인 쇼터(색소폰)가 작곡하고 연주했으며, 건반은 허비 행콕이 맡았다. 현재 재즈계의 살아 있는 전설인 두 사람의 모습은 영화의 엔드 크레딧이 올라갈 때 확인할 수 있다.

글 박성건 재즈평론가