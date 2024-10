한국외대, 실크로드 지역의 평화로운 공존과 발전을 위한 제2차 세계실크로드대학연맹 정기 총회 개최

한국외국어대학교(의장대학, 총장 김인철)는 경상북도(명예의장기관)와 공동 주최로 8월 9일(화) 9시 한국외대 서울캠퍼스 오바마홀에서 세계실크로드대학연맹(SUN)이 주관하는 제2차 세계실크로드대학연맹 정기 총회를 개최하였다.

이번 총회는“상호 이해와 존중: Mutual Understanding and Respect along the Silk Road”라는 주제로 진행되며 동경외국어대 총장, 몽골대 총장 등 18개 국가 33개 대학에서 총 200여명이 참석하였다.

축하공연 및 각 국가별 입장식으로 시작된 행사는 김인철 한국외대 총장, 문화체육관광부 정관주 1차관, 김관용 경상북도지사의 축사 및 환영사 그리고 협약 체결식 순으로 진행되었다.

세계실크로드대학연맹(SUN)은 실크로드 주변에 위치해 있는 국가의 대학들이 연대해 실크로드에 관한 학술·교육·문화 등 다양한 교류를 통해 동서양 문명 교류의 상징인 `실크로드 정신`을 회복하고 미래 세계 평화와 인류 문명 발전에 이바지하고자 지난해 8월 경주에서의 창립총회를 시작으로 1년 간 활발히 활동해왔다.

