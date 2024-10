선거는 선거고…뒤끝 있는 남자, 트럼프

도널드 트럼프의 ‘뒤끝’이 공화당 조직을 적전분열로 몰고 있다.

라이언·매케인 의원 재출마하자

트럼프 “지지하지 않겠다” 선언

자신 지지 안 해준 두 사람 ‘응징’

가뜩이나 민주당 힐러리 클린턴 후보에 뒤처지기 시작한 상황에서 자신을 지지하지 않는 공화당 내 1인자인 폴 라이언 하원의장, 2008년 대선 후보였던 존 매케인 상원 군사위원장 등 공화당 지도부 인사들에 대해 보복성 조치들을 내놓고 있기 때문이다.

트럼프는 2일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 “내가 라이언(의장)을 좋아하긴 하지만 미국이 현재 끔찍한 시대에 놓여 있고 우리는 (그에 대처할) 아주 강력한 리더십이 필요하다”며 “아직 그를 지지할 상황까지 와 있지 않다(I’m not quite there yet)”고 말했다.

11월 8일 하원의원 선거(대선과 함께 실시)를 앞두고 오는 9일 지역구인 위스콘신주에서 당내 경선에 나서는 라이언 의장을 지지하지 않겠다는 전격 선언이었다. 트럼프는 한발 더 나아가 “(라이언 의장에 도전한) 폴 넬런은 선거를 잘 치르고 있고 내 ‘광팬(big fan)’”이라며 “나에게 매우 깊이 있고 잘 정리된 편지를 보내와 답장도 보냈다”고 치켜세웠다.

특히 트럼프는 이날 인터뷰에서 라이언 의장에 대한 지지유보를 밝히면서 지난 5월 라이언 의장이 CNN에 나와 트럼프에 대한 지지를 보류하면서 썼던 문장(I’m not there right now·현 시점에 그를 지지할 상황까지 와 있지 않다)을 거의 그대로 베껴 말했다. WP는 “트럼프가 라이언에 대해 똑같은 표현으로 ‘응징’을 하려 한 것으로 보인다”고 지적했다.

트럼프는 또 이달 30일 애리조나주에서 당내 경선에 나서는 매케인 의원에 대해서도 “(참전용사 출신인) 매케인은 참전용사들에게 제대로 된 일을 하지 못했다”며 “그래서 난 그를 지지하지 않았고, (현재도) 지지하지 않는다”고 잘라 말했다.

트럼프가 이날 공개적으로 두 사람을 ‘응징’하고 나선 것은 최근 트럼프의 무슬림 비하 발언이 직접적 발단이 됐다.

트럼프가 지난달 28일 민주당 전당대회에서 자신을 공격한 무슬림계 미국인 변호사 키즈르 칸 부부에 대해 인종 비하성 발언을 하자 라이언과 매케인 의원은 성명을 발표해 트럼프를 비난했다. 특히 라이언은 1일 오른손에 작은 헌법 소책자를 든 사진을 홈페이지 ‘반드시 봐야 할 7월의 사진들’이라 소개하며 트럼프에게 일격을 날렸다. 민주당 전당대회장에서 헌법 소책자를 들고 트럼프를 비난했던 키즈르 칸과 같은 포즈를 취하자 트럼프의 분노가 폭발한 것이다.

미 언론들은 경선에서 라이언 의장이 패배할 가능성은 거의 없다는 점을 들어 “전당대회에서 일단 트럼프에 대해 지지선언을 했던 라이언과 매케인이 트럼프에 대한 ‘지지철회’를 선언할 가능성도 있다”고 내다봤다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr