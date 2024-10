[톡파원J] 올림픽만 32년째, MPC에서 만난 '올림픽 귀신'

톡파원J 입니다.

세계 각국에서 온 취재진들은 어디에서 일할까요? 바로 여깁니다. 두둥~ 왼쪽 현대식 고층 빌딩이 신문과 인터넷 언론사들의 기자실이 있는 MPC(Main Press Center)입니다. 그 옆에 낮은 건물은 IBC(International Broadcast Center), 방송사들을 위한 취재지원실입니다.

2016 리우 올림픽에는 206개국이 참가합니다. 역대 최다인 204개국을 깼고 참가 선수는 1만903명입니다. 우리나라는 203명(남 91명, 여 112명)의 선수를 보냈습니다.

역대 최대 규모로 치러지는 만큼 취재진도 많이 몰립니다. 2만5000여명의 기자와 방송사 스태프들이 올 것으로 전망이 되고 있는데요, 안내 데스크에 물어보니 2일(현지시간) 기준으로 6500여명이 등록됐다고 합니다.

하지만 정확히 몇개국에서 몇개의 언론사가 오는지는 잘 모르더라고요.(아마 사람을 잘못 고른 듯~) 이 분의 변명은 "우리는 국가를 취합하지 않고 조직위로 계산을 한다. 한 국가에 여러 개의 조직위가 있는 경우도 있다"는 겁니다.

세계 각국의 취재진이 모인 만큼 풍경이 재밌습니다.(아직 꽉 차지 않아서 듬성듬성한 부분이 많다는…)

많은 취재진을 만났지만 가장 인상 깊은 기자는 올림픽 취재만 32년(8회)째라는 인도 아저씨였습니다.(할아버지 포스~) 88서울올림픽도 취재했다는 이 분은 톡파원J에게 "서울에서 택시 아저씨와 소주를 마신 적이 있다"는 경험도 털어놨습니다. 그러고는 이번 대회에서 한국이 기대하는 종목이 무엇인지 취재를 하더군요.^^(취재의 가장 기본이라는 '기자 취재'를 외국 기자에게 당할 줄이야~^^)

MPC에 들어오려면 검색대를 통과해야 합니다. 짐 수색은 물론이고 취재 AD카드에 새겨진 바코드를 스캔해 사진 속 얼굴을 실물과 비교하는 작업도 합니다. 제 앞에 미국에서 온 방송사 여기자는 사진 속 얼굴이 좀 달랐는지 검색요원이 "Is it really you?(정말 너 맞아?)"라고 묻더군요. 여기자는 살짝 당황해하다가 미국 사람 특유의 쾌활함으로 "Yes, it's me. Doesn't it look like me?(맞아, 나같지 않아?)"라고 웃으며 넘기더군요.(아마도 사진을 뽀샵하지 않았을까하는 의혹이… -.-;)

취재 AD카드에는 출입이 허용된 곳에 대한 정보가 담겨 있습니다. 제 AD카드에는 모든 경기장과 MPC 출입을 허용한다는 '전부(ALL)'와 'MPC'가 적혀 있습니다.(민감한 바코드는 블랙~으로 처리했습니다. 보안! 보안!)

톡파원J는 대회 폐막일인 22일까지 MPC를 지킵니다. 자리에 앉아 있을 새도 없이 경기장을 오가겠지만 여기가 베이스 캠프니까요~

대회 개막은 5일입니다. 코앞으로 다가온 지구촌 축제, 대한민국의 활약을 응원하며 오늘도 리우를 휘젓고 다니겠습니다. ^^

◇리우 취재팀=윤호진ㆍ박린ㆍ김지한ㆍ김원 중앙일보 기자, 피주영 일간스포츠 기자, 김기연 대학생 기자