[이슈 인사이드] 메갈리아·한남패치…유행처럼 번지는 혐오 문화

최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 ‘혐오’ 문화가 유행처럼 번지고 있다. ‘맘충(아이를 빌미로 주변에 민폐를 끼치는 엄마)’, ‘한남충(한국남자+벌레)’ 등 벌레라는 의미의 충(蟲)을 붙인 신조어 ‘OO충’이 생겨나기도 했고, 인스타그램에는 화류계 여성과 남성을 폭로하는 ‘강남패치’와 ‘한남패치’가 생겼다. 지하철 임산부 석에 앉은 남자들의 사진을 찍어 폭로하는 ‘오메가 패치’도 있다. 최근에는 여성 혐오에 대항하는 ‘여혐혐’(여성혐오를 혐오한다) 사이트 ‘메갈리아’가 이슈가 되기도 했다.

# 정치권까지 번진 메갈리아 논란

‘메갈리아’는 여성 혐오에 대항하기 위해 만들어진 남성 혐오 웹사이트다. ‘메갈리아 티셔츠’는 메갈리아를 후원하기 위해 만든 옷으로 ‘GIRLS Do Not Need A PRINCE’라는 글이 적혀 있다. 메갈리아는 ‘메갈리아4’라는 페이스북 계정을 운영하고 있었으나 신고 누적으로 삭제됐다. 메갈리아 티셔츠는 이러한 페이스북의 조치에 대해 소송을 걸기 위해 모금을 시작했다. 티셔츠는 공동 모금 사이트 텀블벅에서 판매되고 있으며, 3일 현재 후원금액이 1억3000만원을 넘어섰다.

정의당은 메갈리아 논쟁에 휘말리며 홍역을 치렀다. 메갈리아 논란은 지난달 19일 넥슨 게임에 출연한 성우가 메갈리아 티셔츠를 입고 찍은 사진을 SNS에 올리면서 시작됐다. 사진 공개 후 넥슨 게시판에는 “메갈리안 성우를 내려달라”는 항의 글이 게재됐고, 넥슨은 홈페이지를 통해 해당 성우가 맡은 게임 캐릭터의 음성을 교체한다고 공지했다.

이에 정의당 문화예술위원회는 다음날인 지난달 20일 기업이 개인의 정치적 의견을 이유로 직업 활동을 제약하는 것은 ‘기업의 노동권 침해’라는 논평을 발표했다. 논평의 요지는 노동권 침해였으나, 일각에서는 “문예위가 남성 혐오 사이트인 메갈리아를 옹호한다”는 비난이 일었다. 일부는 “남성 혐오를 옹호하는 당에 남을 수 없다”며 탈당계를 제출했다.

그러자 지난달 26일 정의당은 논평을 철회했고, 심상정 대표는 “논평으로 야기된 당 안팎의 파장에 대해 중앙당이 제대로 관리하지 못했다는 당원들과 지지자들의 질책을 겸허히 수용한다”고 밝혔다. 그러나 논란은 꼬리에 꼬리를 물며 이어졌다. 정의당의 한 관계자는 “게시판 바깥에서는 이번 결정에 대해 ‘부족하나마 상식적’이라고 평가하는 이들도 있었다. 그런데도 당 지도부는 문예위를 분열 세력으로 몰아가는 일부에게만 귀를 기울여 논평을 철회했다”고 비난했다.

# ‘워마드’ ‘한남패치’ ‘오메가 패치’도 남성 혐오 사이트

특정 집단에 대한 혐오는 이미 온라인상에 만연해있다. 1일 한국언론진흥센터 미디어연구센터가 20~50대 성인 남녀 1039명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 혐오 표현을 접하는 주된 경로는 인터넷(65.8%)이 가장 많았다. 온라인 공간 중에서도 특히 인터넷 카페·커뮤니티나 블로그(51.8%)에서 혐오 표현을 많이 접하는 것으로 드러났다.

오메가패치 캡처 사진.

'워마드' '한남패치' '오메가패치'도 대표적인 남성 혐오 사이트이다. 워마드에는 지난 6월 ‘남자 상사 커피에 부동액을 몇 번 타 먹였는데 입원했다고 한다’거나 ‘남자를 저수지에 밀쳐 죽였다'는 등의 글이 올라와 논란이 됐다. 일부 네티즌은 이들의 게시글을 캡처해 경찰에 신고했고, 경찰청은 지난달 28일 민원인들의 주거지에 따라 사건을 각각 울산과 광주지방청에 배당했다. '오메가패치'는 지하철 임산부 배려석에 앉은 남성들의 사진을 제보받은 뒤 얼굴을 가리지 않고 그대로 올려 논란이 됐다. 경찰은 지난달 명예를 훼손당했다는 고소 2건을 접수해 수사에 나섰다.

# ‘OO녀’ ‘강남패치’ 등 여성 혐오 신조어·사이트도 논란

여성 혐오에 대한 신조어와 사이트도 적잖다. 대표적인 것이 ‘OO녀’다. 2006년에는 여성을 ‘X인지 된장인지 구분하지 못하는 사람’으로 비하한 ‘된장녀’가 유행했다. ‘개똥녀(사회규범 위반)’, ‘엘프녀(관음주의 성향의 여성)’, ‘루저녀(남자 비하 발언하는 여성)’, ‘김치녀(명품에 집착하고 사치를 일삼는 여성)’, ‘개념녀(김치녀가 아니라고 규정된 여성)’라는 신조어도 나왔다.

화류계 여성들을 폭로하는 인스타그램 계정 ‘강남패치’도 있다. 강남패치는 유흥업소에서 일하는 일반인들을 제보받아 사진과 함께 공개한다. 지난달 14일에는 강남패치에 재벌 3세가 스포츠 스타 부인과 불륜 관계라는 글이 실려 경찰이 수사에 나섰다. 서울 마포경찰서는 지난달 14일 H그룹 측이 오너 3세와 관련한 근거 없는 불륜설을 최초로 유포한 자를 명예훼손으로 처벌해달라는 내용의 고소장을 제출해 수사에 착수했다고 밝혔다.

# 혐오 뉘앙스 풍긴 광고들의 수난

혐오 뉘앙스를 풍긴 광고의 경우 누리꾼들의 거센 비난을 받기도 했다. 2012년 웅진식품의 버스정류장 옥외광고 카피는 '날은 더워죽겠는데 남친은 차가 없네'였다. 남성의 경제력에 기대고 이에 대해 쉽게 불평하는 된장녀를 연상케해 비난을 받았다. 정부 부처의 홍보 포스터 역시 예외는 아니다. 지난해 보건복지부에서 피임 홍보를 위해 만든 포스터의 문구는 '다 맡기더라도 피임은 맡기지 마세요'였다. 피임은 오로지 여성의 책임이라는 뉘앙스를 풍기는 카피에서 많은 사람들이 불편함을 느꼈다.

김윤태 고려대 사회학과 교수는 “불평등이 심해지면서 한국 사회에서 긴장과 경쟁, 갈등 그리고 적대 문화가 커졌다”며 “이 같은 배경에서는 존중과 배려보다 혐오를 선택하기 쉽다”고 말했다.

홍수민 기자 sumin@joongang.co.kr