[박정호의 사람 풍경] 1년간 적은 아이디어만 563쪽…살아남는 건 1%도 안 돼

“니나노 공부를 하겠다고요.” 주변에선 웃는 이들도 있었다. 처음 가는 길에 대한 비꼼이요, 우려였다. 그럴 만했다. 나노(Nano·10억 분의 1m)라는 용어조차 생경했던 때였다. 그럼에도 뜻을 꺾지 않았다. “남들이 낸 길을 가면 절대 최고가 될 수 없다. 그 뒤만 보며 따라갈 순 없지 않은가.”

그리고 20년 가까이 흘렀다. 그는 나노 분야 세계 정상에 올랐다. 최근 ‘대한민국 최고과학기술인상’을 받았다. 미래창조과학부와 한국과학기술단체총연합회가 주최한, 과학자가 주는 과학자상이다. 현택환(52·기초과학연구원 나노입자연구단장) 서울대 화학생물공학부 교수 얘기다. 그는 크기가 균일한 나노입자 대량 합성법을 개발해 주목을 받았다. 연초 톰슨로이터(국제학술정보 서비스)가 선정한 세계 상위 1% 연구자에 들었고, 그가 2004년 발표한 관련 논문은 지난 2년간 세계에서 가장 많이 인용된 ‘뉴핫페이퍼(New Hot Paper)’로 뽑혔다.

서울대 관악캠퍼스 꼭대기에 있는 그의 연구실을 지난 26일 찾아갔다. 얼굴을 보는 순간 선입견이 깨졌다. 실험실에 틀어박힌, 딱딱한 낯빛이 아니었다. 인터뷰 내내 미소가 가득했다. 책상·컴퓨터 주변에 성경 구절도 여럿 붙여 놓았다. 라틴어 ‘코람 데오(coram Deo), 신실하게 진실하게 거룩하게’가 눈에 띄었다.

현 교수는 애국자를 자처했다. 대구시 달성군 산골에서 태어나 서울대 화학과, 미국 일리노이대 박사를 거쳐 지금에 이르기까지 숱한 혜택을 받았기에 이를 사회에 돌려줘야 한다는 소신이 굳건하다. 초등학교 4학년 때 과학경시대회에서 은상을 받으며 과학자의 꿈을 키워왔다. 대학 때 접한 기독교 신앙이 그의 학문을 떠받치고 있다.