여자친구가 '인기가요' 1위를 차지했다.

24일 방송된 SBS '인기가요'에서는 여자친구가 원더걸스, 씨스타 선배들을 제치고 트로피를 품에 안았다.

이날 방송에서는 여자친구 '너 그리고 나'가 원더걸스 'why so lonely'와 씨스타 'I like that'과의 대결에서 1위를 차지했다.

여자친구는 "고맙습니다. 안보이는 곳에서 일하는 스태프들 고맙습니다. 6명의 부모님께도 감사드립니다. 앞으로 더 열심히 하는 모습 보여드리겠다"는 소감을 전했다. 특히 멤버들은 감격의 눈물을 흘리기도 해 감동이 시청자들에게 고스란히 전해졌다.

한 편 여자친구와 1위 경쟁을 펼쳤던 원더걸스는 관록있는 섹시함을 보여주어 팬들 사이에서 화제가 되고 있다.