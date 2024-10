이석우의 와인 이야기 (3) 오래된 빈티지 와인의 놀라운 생명력

노년의 백발과 깊게 파인 주름에서 인생의 깊이가 느껴지듯이, 오래된 와인의 묵은 향과 맛에서 끈질긴 생명력과 원숙함을 느낄 수 있다.

앙드레이 첼리체프(Andre Tschelistcheff)는 1930~70년대 활동했던 미국 나파(Napa)의 전설적인 와인메이커였다. 하루는 1898년산 샤토 라피트(Chateau Lafite)를 한 모금 마시고, 주위 사람들에게 이렇게 말했다.

오래된 와인을 맛보는 것은 나이 많은 여인과 사랑을 나누는 것과 같습니다.”

그는 잠시 생각에 잠기더니, 한마디를 보탰다. “가능은 하다는 이야기입니다.”

조금 뒤, 라피트를 한 모금 더 마셨다. “가능할 뿐만 아니라, 때로는 즐거울 수 있습니다.”

이윽고 잔을 비우면서 말했다. “그렇지만 약간의 상상력이 필요하지요.”

(Benjamin Wallace, 『 Billionaire’s Vinegar: The Mystery of the Wine World’s Most Expensive Bottle of Wine』가운데서)