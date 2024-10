2016.07.24 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 채식주의자 한강 창비02 풀꽃도 꽃이다1 조정래 해냄출판사 03 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재04 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜05 설민석의 무도 한국사 특강 설민석 휴먼큐브06 종의 기원 정유정 은행나무 07 못 참는 아이 욱하는 부모 오은영 코리아닷컴 08 나에게 고맙다 전승환 허밍버드 09 미움받을 용기2 기시미 이치로 인플루엔셜10 다시, 책은 도끼다 박웅현 북하우스

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 부산행 공유 정유미 마동석 02 나우 유 씨 미 2 제시 아이젠버그 03 아이스 에이지: 지구 대충돌(애니메이션)04 제이슨 본 맷 데이먼 알리시아 비칸데르05 인천상륙작전 이정재 이범수 리암 니슨06 도리를 찾아서(애니메이션)07 BIFAN2016 판타스틱 단편 걸작선08 극장판 요괴워치: 염라대왕…(애니메이션)09 봉이 김선달 유승호 조재현 고창석 10 언더 워터 블레이크 라이블리

연극 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 트루웨스트 리턴즈 배성우 오만석02 옥탑방고양이 진성민 김영한 이익형03 쉬어매드니스 김승가 이원석 현봉식04 라이어1탄 안수진 장지훈 공찬호05 뉴 보잉보잉1탄 이진실 이종석 김승용06 카포네 트릴로지 이석준 윤나무07 유럽블로그 김수로 강성진 강태을08 햄릿 유인촌 전무송 정동환09 수상한 흥신소 최지영 윤진식10 작업의 정석 김대우 김동원

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 베를린 필하모니커-베토벤…Berliner …02 빈필-베토벤&베르디: 현악사중주 DG03 Homage to Gerald…Warner Classics04 조성진-쇼팽:피아노…Chopin Institute05 엔리코 마이나르디-첼로소품집 DG06 존루이스-바흐:평균율…Universal07 바로크 오보에 협주곡의 향연 Universal08 비스펠베이-바흐…Channel Classics09 기제킹-멘델스존:무언가집 워너뮤직10 페르트:거울속의 거울 ECM

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 너 그리고 나 여자친구 02 Day Day 비와이03 Why So Lonely 원더걸스 04 Forever 비와이05 미친놈 샵건 06 Shut Up 언니쓰07 I Like That 씨스타08 아름다워 씨잼09 리본 비스트10 CHEER UP TWICE