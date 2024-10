◆미국 재즈 가수 그레고리 포터가 9월 25일 서울 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀에서 내한 공연을 한다. 지난 5월 발매한 앨범 ‘테이크 미 투 디 앨리(Take me to the alley)’을 포함해 2014년 그래미 어워드 최우수 재즈 보컬앨범 부문을 수상한 앨범 ‘리퀴드 스피릿(Liquid Spirit)’ 등에 수록된 다양한 곡을 선보일 계획이다. 1544-1555

◆가객 김광석의 20주기를 맞아 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘내 안의 김광석, wkf tkfwl?(잘 살지?)’전이 9월 11일까지 열린다. 젊은 작가 6명이 김광석을 소재로 만든 설치미술 작품 6점을 선보이고, 사진작가 임종진씨가 촬영한 고인의 사진도 전시한다. DDP 둘레길을 ‘음악 튜브’로 꾸며 김광석의 노래를 들을 수 있게 했다. 02-2153-0000