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사회 사회일반

[인사] 중앙일보 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

<편집제작부문>▶정치 부데스크 신용호▶국제 부데스크 정재홍▶산업 부데스크 최지영▶경제 부데스크 김원배▶경제기획 부데스크 김태윤▶사회1 부데스크 천인성▶사회2 부데스크 이상언▶내셔널 부데스크 염태정▶피플&이슈 부데스크 이영희▶문화 부데스크 신준봉▶라이프스타일 부데스크 서정민▶스포츠 부데스크 김식▶포토 부데스크 최승식▶프린트편집 부데스크 장동환<디지털담당>▶디지털기획실장 겸 버티컬 서비스 T.F 팀장 고석원▶디지털기획팀장 육근영▶데이터분석팀장 이학진

◆국무조정실<과장급 전보>▶고용정책과장 김민성

◆기획재정부<국장급>▶재산소비세정책관 이상원

◆행정자치부<과장급 전보>▶국가기록원 기록관리교육센터장 이진영▶정부통합전산센터 빅데이터분석과장 이준식

◆산업통상자원부<고위공무원 승진>▶투자정책관 박성택<부이사관 승진>▶기획재정담당관 신희동▶가스산업과장 이호현

◆국토교통부▶공간정보진흥과장 방현하▶통일부(남북협력지구발전기획단) 파견 최영락▶서울지방국토관리청 도로시설국장 박우성▶국토지리정보원 임헌량

◆고용노동부<과장급 전보>▶기획조정실 정보화기획팀장 조충현▶고용정책실 자산운용팀장 여성철

◆국민일보<전보>▶논설위원실 논설위원 배병우

◆아주경제▶편집2부장 김광학

◆MBC▶예능1국 제작1부장 김영진▶〃 제작2부장 서창만▶〃 제작3부장 강영선▶〃 제작4부장 조서윤

◆국민연금공단<부장 전보>▶인재경영실 정근식▶총무지원실 박제연▶홍보실 김성호일▶가입추진실 고광영·이만현·김미경▶가입지원실 이명호·류승훈▶기초·연금지원실 조정호·양광복·박재구·최우용·정갑수▶감사실 김승균▶강남역삼지사 최남희▶송파지사 이철희▶서초지사 박재석▶구로금천지사 한현임▶영등포지사 이석한▶용인지사 최홍배▶대전지역본부 김창식▶대구지역본부 곽춘석▶국제협력센터 허강은

◆중소기업진흥공단<팀·부장급 전보>▶인재경영실 윤인규·심찬보·문승준▶기금관리실 전상윤▶성과관리실 정지창▶기업진단처 박효철·김양호▶융합금융처 이백남▶리스크관리처 안재동▶마케팅사업처 조우주·오정석·김성구▶인력개발처 한승준▶창업기술처 황덕근▶성과보상사업처 이성천·이광진·김종갑▶중소기업연수원 이태성·김광석▶글로벌리더십연수원 장익정▶서울지역본부 박성호·송정혜

◆한국농촌경제연구원<보직>▶부원장 김병률▶농업관측센터 센터장 송미령

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