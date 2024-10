[매거진M] '에브리바디 원츠 썸!!'을 보면 리처드 링클레이터가 보여요

1980년, 대학 첫 학기 개강을 나흘 앞두고 야구부 기숙사에 도착한 제이크(블레이크 제너). ‘에브리바디 원츠 썸!!’(원제 Everybody Wants Some!!, 7월 14일 개봉, 이하 ‘원츠 썸!!’)은 그 나흘 동안 제이크와 야구부원들이 대학 생활의 낭만을 만끽하는 모습을 그린 청춘영화다.

그 낭만은 그리 거창한 게 아니다. 밤낮으로 파티에서 여자들 꾀러 나서고, 우스꽝스러운 게임에 매달리고, 실없는 농담을 나누며 시시덕거린다. 그 모습이 한심하게만 보이지 않는 건, 이 영화를 연출한 이가 리처드 링클에이터(56) 감독이기 때문이다. 별 볼 일 없는 하루하루가 얼마나 소중하고 아름다운지 그보다 더 잘 그리는 영화감독이 또 있을까. ‘원츠 썸!!’을 통해 링클레이터 감독 영화 세계의 빛나는 아름다움을 들여다봤다.

에브리바디 원츠 썸!! 영화가 시작하자마자, 너 나 할 것 없이 허벅지를 훤히 드러낸 반바지나 몸에 딱 달라붙는 옷을 입고 다니는 1980년 미국 텍사스 풍경이 별세계처럼 펼쳐진다. 점입가경이다. 제이크가 갓 도착한 야구부 숙소는 선수들이 아니라 별종들을 모아 놓은 것 같다. 벌거벗고 돌아다니는 사람이 있는가 하면, 거울을 보며 자기 엉덩이가 이 대학 최고라며 뻐기는 사람도 있고, 툭 하면 시비를 걸며 스스로를 ‘들개’라 부르는 사람도 있다. 이들의 공통점은 단 하나. 고등학교 시절 야구로 이름 깨나 날린, 혈기 왕성한 청춘이란 사실이다. 신입생 제이크가 합류한 목요일 저녁부터 이들은 다 같이 몰려 나가 ‘대학 생활의 낭만’을 즐긴다. 정확히 말하자면, 클럽이나 파티에서 만난 여자들과 뜨거운 밤을 보내는 것이다. 금·토요일, 숙소는 광란의 파티로 난장판이 된다. 야구부의 첫 훈련이 있는 일요일, 이곳에 모인 청춘들이 실없어 보여도 고등학교 야구부와는 비교가 안 될 정도로 다들 수준급 실력을 갖췄다는 사실을 제이크는 어렴풋이 깨닫는다. 그 얼떨떨함은 공연예술학과 신입생 베벌리(조이 도이치)와의 낭만적인 데이트로 이어진다. 그리고 월요일, 드디어 개강일 아침이 밝는다.

조각 1 정신적 속편



‘멍하고 혼돈스러운’(1993)

링클레이터 감독은 ‘원츠 썸!!’을 ‘멍하고 혼돈스러운’의 “정신적 속편”이라 부른다. 링클레이터 감독의 세 번째 장편인 ‘멍하고 혼돈스러운’은, 1976년 텍사스 어느 고등학교의 방학식 날 풍경을 그린다. 교사는 학생들에게 방학 동안의 행동 지침에 서명할 것을 요구하고, 상급생들은 기강을 잡겠다며 신입생들을 골탕 먹인다. 그날 밤은 술과 마리화나, 록 음악과 여러 사건·사고, 달콤한 입맞춤이 뒤엉킨 채 저문다. 링클레이터 감독이 자신의 고교 시절을 바탕으로 만든 작품으로 미국 독립영화 최고의 컬트작 중 하나로 꼽힌다. 당시만 해도 무명에 가까웠던 매튜 맥커너히, 벤 애플렉 등이 출연한다. 재능 있는 신인 배우들을 대거 기용하는 링클레이터 감독의 장기는 ‘원츠 썸!!’에서도 다시 한 번 유감없이 발휘된다.

‘보이후드’(2014)

여섯 살 소년 메이슨(엘라 콜트레인)이 열여덟 살이 되기까지의 성장담. ‘보이후드’가 특별한 이유는, 12년 동안 매년 며칠씩 배우들과 모여 촬영하는 방식으로 완성했다는 데 있다. 그 덕에 실제 시간의 흐름, 함부로 흉내 낼 수 없는 그 극적인 변화와 신비가 영화에 고스란히 녹아 있다. “‘보이후드’는 메이슨이 대학에 입학해 엄마(패트리샤 아퀘트)와 함께 살던 집을 떠나 기숙사에서 새 친구를 사귀는 장면으로 끝난다. ‘원츠 썸!!’은 바로 거기서 시작하는 이야기다.” 링클레이터 감독의 말이다.

조각 2 야구부

‘원츠 썸!!’뿐 아니라 링클레이터 감독의 영화에는 야구팀이나 야구 시합 장면이 자주 등장한다.

링클레이터 감독은 샘휴스턴주립대학교 재학 당시 야구를 했다. 그러다 중퇴하고 멕시코만 연안의 석유 시추 시설에서 일했는데, 이 시기에 고향인 미국 텍사스주(州) 휴스턴에 방문했을 때 극장에서 영화를 보면서 영화감독이 되기로 결심했다.

그의 영화는 자전적인 경험을 모티브로 삼은 경우가 많은데, 대부분의 작품이 텍사스를 배경으로 하는 것 역시 그런 이유에서다.

조각 3 나흘



‘원츠 썸!!’은 제이크가 대학에서 첫 수업을 듣기 전 나흘, 정확히는 사흘하고도 열다섯 시간 동안 벌어지는 이야기다. 극 중 날이 바뀔 때마다 개강까지 시간이 얼마나 남았는지 스크린에 숫자가 뜬다. 링클레이터 감독의 영화치고는 꽤 긴 시간을 다루는 편이다. 본래 그는 ‘멍하고 혼돈스러운’ ‘비포’ 3부작(1995~2013) 등 단 하루 동안 일어나는 일을 그리는 작품을 주로 만들어 왔다. 그는 영화 안에서 긴 시간을 뛰어넘는 것을 ‘작위적’이라 느낀다. 영화 속에 12년을 담기 위해 실제 12년 동안 촬영한 ‘보이후드’는 그의 이러한 성향을 극단적으로 대변한다. “영화가 그림이라면, 그걸 그리는 이는 시간이다.” 링클레이터 감독의 말이다.

조각 4 청춘

‘원츠 썸!!’은 청춘의 의미 같은 것을 값지고 찬란한 무언가로 규정하려 들지 않는다. 개강도 하기 전에 술과 파티와 터무니없는 웃음과 설렘이 뒤섞인 나흘을 보낸 제이크는 아직 뭐가 뭔지 모른다. 얼떨떨할 뿐이다. 그 시간은 훗날 제이크가 대학 생활을 뒤돌아봤을 때 제일 기억에 남는 순간이 아닐지 모른다. 하지만 링클레이터 감독의 생각은 다르다. “우리의 삶이란, 오늘 여기 있는 내가 어떤 사람인지, 그 하루하루가 쌓여 이루어지는 것이다. 우리가 지금 이 순간 세상을 어떻게 바라보느냐는 그래서 언제나 아주 중요하다.”

극 중 제이크는 앞으로 대학 생활을 어떻게 하면 좋을지 아직 감을 잡지 못한다. “대학에 들어가면 갑자기 눈앞에 자유가 주어지는데, 그걸 어떻게 써야 할지 잘 모르지 않나. 내 기억을 돌이켜 보면, 그 자유에 날아갈 것 같기도 했지만 한편으로는 고민도 많았던 것 같다. 그 자유를 어떻게 쓰느냐에 따라 내가 나중에 어떤 사람이 될지 그 결과도 달라질 수 있으니까. 사실 그런 고민은 대학 시절뿐 아니라 평생 계속되는 것 같다.”

조각 5 음악

LP 음반이 가득 담긴 상자를 들고 기숙사에 들어서는 제이크의 모습이 귀띔하듯, 영화 내내 추억의 명곡들이 이어진다. 첫 장면을 장식하는 ‘더 낵’의 팝송 ‘마이 샤로나(My Sharona)’부터 ‘블론디’의 디스코 ‘하트 오브 글래스(Heart of Glass)’, 스티브 포버트의 컨트리 음악 ‘로미오즈 튠(Romeo’s Tune)’, 미국 힙합 음악의 태동을 보여 주는 ‘슈거힐 갱’의 ‘래퍼스 딜라이트(Rapper’s Delight)’까지, 1970년대 말부터 1980년까지 빌보드 차트를 주름잡았던 음악들이 쏟아진다. 극 중 야구부원들은 여자를 만나기 위해서라면 디스코 클럽부터 컨트리 바와 펑크록 공연장까지 마다하지 않는 것으로 나온다. 링클레이터 감독의 설명을 들어 보자. “당시는 음악적으로 매우 흥미로운 순간이었다. 디스코·컨트리·메탈·뉴웨이브·힙합 등 여러 장르가 무대를 공유하던 시기였다.”

장성란 기자 hairpin@joongang.co.kr