러브하우스 이창하 횡령혐의 구속대우조선해양 경영 비리를 수사하는 대검 부패범죄특별수사단(단장 김기동 검사장)은 16일 수백억원대 횡령·배임을 저지른 혐의로 건축가 이창하(60) 디에스온 대표를 구속 수감했다. 이 대표는 2009년 대우조선건설 관리본부장으로 근무하며 특정 업체에 일감을 주는 대가로 3억원을 받아 구속된 데 이어 두 번째다. 검찰에 따르면 이 대표는 남상태(66·구속) 전 사장 재임 당시 추진된 400억원대의 오만 선상호텔 사업(2010~2012년) 등에서 회삿돈을 빼돌리는 등 회사에 수백억원대 손해를 끼친 혐의를 받고 있다.

이동찬 돈 수사 청탁 받은 현직 경찰 구속최유정(46·구속기소) 변호사와 함께 100억원의 부당 수임료 사건으로 수사를 받고 있는 법조브로커 이동찬(44)씨에게서 수사 청탁과 함께 4000만원의 금품을 받은 혐의로 현직 경찰이 구속됐다. 서울중앙지검 특수1부(부장 이원석)는 강남경찰서 강력4팀 김모 경위를 지난 12일 오후 자택 앞에서 체포해 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구했다. 김 경위는 이씨에게서 이숨투자자문 대표 송창수(40·구속기소)씨의 사기 사건과 관련된 수사 청탁을 받은 혐의다.

유승민 “대선 후보 경선 나설 가능성 있어”유승민 새누리당 의원이 16일자 한겨레신문과의 인터뷰에서 “대선 후보 경선에 나설 가능성이 열려 있다는 것은 부인할 수 없다”고 말했다. 유 의원은 “내가 과연 그런 준비가 돼 있느냐라는 고민이 많지만 피할 생각은 전혀 없다. 최소한 연말까지 도전을 감당할 수 있다고 판단하면 결심하는 것이고 아니면 못하는 것”이라고 말했다. 다음달 새누리당 전당대회에 관해선 “전대가 계파갈등의 장으로 비칠 수밖에 없도록 하는 분들은 출마를 자제하는 것이 맞다”고 언급했다.

日 유급 육아휴직 기간 2년으로 연장 추진일본 정부가 유급 육아휴직 기간을 현행 1년6개월에서 2년으로 연장할 방침이라고 NHK가 16일 보도했다. 일본 정부는 보육원 부족으로 직장 여성들이 육아를 위해 일을 그만두는 문제가 계속되자 그 대책으로 육아휴직 기간 연장과 보조금 지급 인상을 검토해 왔다. 새 제도는 내년 4월부터 실시할 계획이다. 지난해 일본에선 약 30만 명이 육아휴직 제도를 이용했고 이로 인해 지급된 보조금은 총 4000억 엔으로 사상 최대치를 기록했다.

IS 공식 매체 “니스 트럭 테러 IS 전사 소행”14일 프랑스 니스에서 벌어진 트럭 테러가 이슬람 극단주의 무장조직 ‘이슬람국가(IS)’의 소행이라고 IS 공식 매체 중 하나인 아마크통신이 16일 주장했다. 통신은 최소 84명이 숨지고 200여 명이 다친 이번 테러를 “IS의 전사가 저질렀다”며 “이 작전은 IS와 싸우는 연합국 민간인을 공격하라는 IS의 호소에 따른 응답”이라고 했다.

속초 유람선 표류 사고, 탑승객 전원 구조 강원도 속초 영랑호 앞바다에서 유람선이 표류하는 사고가 16일 발생했다. 사고 당시 유람선에는 승객 18명과 직원 2명이 타고 있었다. 하지만 사고 발생 30여 분 만에 모두 구조되면서 인명피해는 발생하지 않았다. 해경 등에 따르면 속초항을 출발해 고성군 봉포까지 1시간10분 코스를 다녀오던 29t급 유람선 ‘엑스포’가 오후 3시35분쯤 기관 고장으로 영랑호 방파제 뒤쪽 해안에 표류했다. 신고를 받고 출동한 해경과 소방대원들은 승객들에게 구명조끼를 입고 바다로 뛰어들게 한 뒤 구조했다. 해경과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.