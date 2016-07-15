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사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆법무부<4급 승진>▶치료감호소 감호과장 김용수▶부산소년원 교무과장 김태섭▶서울보호관찰소 행정지원과장 김정렬▶부산보호관찰소 관찰과장 안흡<4급 전보>▶대전소년원장 오영희▶청주소년원장 김성곤▶서울서부보호관찰소장 박재봉▶인천보호관찰소장 이우권▶전주보호관찰소장 최우철▶인천보호관찰소 서부지소장 김태호▶대구보호관찰소 서부지소장 조성민▶광주보호관찰소 순천지소장 박준재▶부산소년원 분류보호과장 안병경▶서울소년분류심사원 교무과장 배종상

◆공정거래위원회<과장급 전보>▶경쟁제한규제개혁작업단장 최영수▶서울지방공정거래사무소 제조하도급과장 장혜림▶공정거래위원회 배현정<과장 승진>▶서울지방공정거래사무소 소비자과장 이승규<과장급 신규 임용>▶고객지원담당관 나지원

◆산림청<고위공무원 승진>▶남부지방산림청장 남송희<과장급 전보>▶중부지방산림청장 진선필▶대변인 이준산▶산림자원과장 조준규▶산림복지시설사업단 기획과장 김원수▶홍천국유림관리소장 황인욱

◆한국조폐공사<3급 전보>▶경영관리팀장 김백락▶미래사업팀장 서동일▶해외사업팀장 이응규▶총무팀장 최병진▶노사협력팀장 신언구▶화폐본부 공무부장 임재식▶〃 잉크부장 유재만▶제지본부 생산관리부장 손만옥▶ID본부 여권제조부장 김삼영▶〃 카드부장 김광수▶기술연구원 자율운영직위 이혁원▶동반성장3.0추진팀장 이만희▶미래전략팀장 류병옥▶사업전략팀장 김대석▶기술관리팀장 한만규▶해외전략팀장 정양진▶조달전략팀장 신학수▶비상계획총괄담당 김태완▶기술감사팀장 지대복▶화폐본부 품질관리부장 이원재▶〃 제판부장 이영미▶〃 검사부장 윤용진▶〃 주화생산부장 구본열▶〃 금형부장 배종호▶제지본부 수표부장 손병천▶ID본부 생산관리부장 이상배▶〃 품질관리부장 최순용▶〃 여권발급부장 채희수

◆국민연금공단<부산지역본부>▶사천·남해지사장 임계홍

◆한국보건산업진흥원▶신약기기개발단장 윤경식

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