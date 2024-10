중국인도 죽기 전에 꼭 한 번 가보고 싶은 그 곳. 깊이를 담는 곳, 지상의 무릉도원 ‘장가계’

중국 산수화의 원본이자 자연과 세월이 함께 만들어낸 놀라운 대서사시!

人生不到張家界, 百歲豈能稱老翁? 사람이 태어나서 장가계에 가보지 않았다면, 100세가 되어도 어찌 늙었다고 할 수가 있겠는가? 라는 말로, 중국인도 죽기 전에 꼭 한번 가보고 싶은 대명사가 된 곳. 꿈에서라도 다시 가고 싶은 그 곳. ‘지상의 무릉도원’장가계가 여러분을 초대합니다!

장가계의 하이라이트 ‘천문산’

천문산은 장가계 시내에서 8km 떨어져 있는 해발 1518m의 산으로 산의 사방은 모두 절벽으로 이루어져 있고, 봉우리는 하늘에 닿을 듯 하여 그 기세가 하늘을 찌르는 듯 장대하다. 성숙한 카르스트 석회암 지형으로 높고 기이하면서도 험한 지세가 더욱 사람들을 끌어 당겨서, 유사이래 수많은 귀족, 관리들의 추앙을 받았다. 천문산 정상까지 가려면 시내에서부터 이어진 세계 최장길이의 7.45km 케이블카를 타고 올라가는데, 편도만 35분 걸린다. 천문산 케이블카에서 내려 99개 고개버스를 타고 가다 보면 세계에서 가장 높은 곳에 위치한 천연종유굴, 천문동을 만나게 된다. 마치 하늘에 문이 열린 듯한 모습으로 신비로움을 자아낸다. 천문산에서 경험하는 짜릿함! 바로 귀곡잔도와 유리잔도다. 21세기 만리장성이라 불리는 귀곡잔도는 사람이 절벽 위 나무에서 밧줄을 타고 내려와 그 절벽에 기둥을 박고 만들어 놓은 시멘트 길이다. 새도 날아오르기 어려운 절벽 위에 70m가 되는 유리로 만든 길인 유리잔도는 그 어디에서도 체험할 수 없는 천문산의 코스이다. 귀곡잔도를 따라 가면 천문산의 정상, 천문산사에 다다르게 된다.

영화 아바타의 모티브가 되는 이상향 ‘원가계’

더할나위 없이 아름다운 원가계의 풍경구는 자연이 만든 걸작 중에 하나다. 천년 동안에 걸쳐 지각 변동과 기후의 영향으로 만들어진 원가계 내 천연석교인 천하제일교는 원가계 제일의 보석이다. 이 밖에도 미혼대, 후화원 등 발아래 펼쳐진 절경을 감상할 수 있는 전망대가 많으며, 335m의 높이를 1분 58초면 지상에 도착하는 초고속 백룡 엘리베이터가 유명하다.

중국에서 가장 아름다운 고성, 팔색조 매력의 ‘봉황고성’

중국 호남성에 위치한 천 년의 고도인 봉황고성은 중국의 10대 고성 중 하나로 전설에 의하면 상서로운 봉황새가 오백 살에 열반하여, 그 정령이 인간세상에 날아와 성곽이 되어 영생 불멸하게 되었는데, 이 성곽이 바로 중국에서 제일 아름다운 작은 도시인 ‘봉황고성’이 되었다고 한다. 아침 전경도 고즈넉한 아름다움이 있으나, 어둠이 내리면 더욱 멋스러운 야경을 뽐내는 고성은 유네스코로 지정된 리강, 평요고성, 강남수향 등에서는 느낄 수 없는 아름다움을 가지고 있다. 예로부터 걸출한 인물을 많이 배출한 ‘한 폭의 산수화’같은 봉황고성은 중국 사람들에게 “꿈 속의 고향, 이상향”으로 불리고 있다.

