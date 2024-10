[핫 클립] 올여름 뮤직페스티벌 핵심 정리

음악 매니어에게는 여름이 몽땅 축제다.

올 여름 주목할 만한 음악 축제를 모았다. 당신의 선택은?

7ㆍ8월 열리는 뮤직 페스티벌이 있어서다. 올해도 화려한 라인업으로 무장한 음악 페스티벌이 하나둘 개막을 앞두고 있다.

지산 밸리록 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(7월 22~24일)

밸리록 페스티벌이 3년 간의 외도를 마치고 지산으로 돌아온다. 라인업도 화려하다. 올 여름 음악 페스티벌 최고 빅카드가 밸리록 페스티벌에 있다. 새앨범 ‘The Getaway’를 들고, 14년 만에 내한하는 레드 핫 칠리 페퍼스다. 신곡 외에 ‘Can’t Stop‘ ‘By The Way’ ‘Give It Away’ 등 히트곡을 총망라할 예정. 금요일 공연이니 직장인이라면 눈치껏 휴가를 쓰는 것도 방법이다.

이젠 국내밴드처럼 친숙한 트래비스가 올해는 밸리록 페스티벌에서 얼굴을 비춘다. 현 재 일렉트로니카 장르를 주도하고 있는 제드ㆍ디스클로저의 등장도 반갑다.

‘뮤직 앤드 아츠’ 페스티벌로 이름을 바꾼 만큼 올해는 록 공연 외에 아트 프로젝트도 볼거리다. 현재 예술계에서 주목 받고 있는 아티스트와 기획자의 작품과 문화공간을 곳곳에서 만날 수 있다. ( valleyrockfestival.mnet.com )

place. 지산 포레스트 리조트

line up. 레드 핫 칠리 페퍼스, 제드, 디스클로저, 트래비스, 스테레오포닉스, 버디, 비피 클라이로, 쿨라 셰이커, 국카스텐, 이소라, 태건 앤 세라, 지코, 장기하와 얼굴들, 장범준 등

tip. ‘떼창’을 대비해, 각 밴드의 공연 클라이맥스 곡은 미리 챙겨 가자.

레드 핫 칠리 페퍼스 - ‘Otherside’ ‘Californication’

쿨라세이커 - ‘Hush’ ‘Govinda’

트래비스 - ‘Why Does It Always Rain on Me?’ ‘Closer’

제드- ‘Clarity’

디스클로저 - ‘White Noise’

스테레오포닉스 - ‘Dakota’

래드캐럿 뮤직 페스티벌 (8월 3~7일)

여수에도 뮤직 페스티벌이 생겼다. 무대는 여수 바다가 훤히 보이는 여수박람회장이다. 음악을 들으며 여수 밤바다를 누릴 수 있다. 밤에 가면 빅오쇼까지 구경할 수 있다. ( redcarrat.com )

place. 여수엑스포 주제관 앞 특설무대

line up. DJ DOC, SG 워너비, 휘성, 노브레인, 로이킴, 다비치, 문명진, 거미, 양동근, 스웽키 튠즈 등

tip. 공연 외에도 즐길 거리가 많다. 미래의 직업을 체험하는 ‘드림팩토리’, 청년들이 개발한 상품을 파는 창업거리(1.65㎞) ‘캐럿길’ 등이 마련된다. 빅오쇼도 볼 수 있다.

2016 인천 펜타포트 락 페스티벌(8월 12~14일)

11회를 맞는 록 페스티벌계의 큰 형님. 인천 펜타포트 록페스티벌은 1990년대 모던록을 대표하는 스웨이드와 위져가 쌍두마차로 페스티벌을 이끈다. 영국 록 차세대주자 투 도어 시네마 클럽, 백신스도 무대에 오른다. 12일 드림스테이지에서는 김창기ㆍ피터팬컴플렉스 등의 뮤지션이 김광석 20주기를 기념하는 공연을 벌인다. ( pentaportrock.com )

place. 송도 달빛축제공원

line up. 스웨이드, 위져, 투 도어 시네마 클럽, 백신스, 앳 더 드라이브 인, 패닉! 앳 더 디스코, 넬, 옥상달빛, 페퍼톤스 등

tip. 공연이 벌어지는 달빛축제공원 건너편에 명성 자자한 센트럴파크가 있다. 초고층 빌딩숲 사이로 너른 잔디밭과 물길이 그림처럼 뻗은 도심 속 해수공원이다. 공원을 관통하는 1.8km 수로를 따라 유람선이 오간다. 투명 카약, 패밀리보트 등 놀거리도 제법 많다.

롯데월드 쿨 썸머 나이트 파티(7월 29일)

짜릿한 놀이기구와 감미로운 공연이 함께 한다. 29일 오후 10시 30분부터 30일 새벽 5시까지 공연도 보고, 놀이기구도 밤새 탈 수 있다. 독보적인 음색의 자이언티, 감성 보컬 에릭남이 무대에 오른다. 야간개장이 끝난 뒤여서 놀이기구도 여유롭게 즐길 수 있다. 바이킹 ‘스페인 해적선’을 비롯해 ‘파라오의 분노’ ‘후룸라이드’ 등 어드벤처 내 13종 놀이시설을 맘껏 이용할 수 있다. ( lotteworld.com )

place. 롯데월드 어드벤처

line up. 자이언티, 에릭남

tip. 쿨 썸머 나이트 파티가 진행되는 동안 롯데월드 곳곳에서 무료 이벤트가 열린다. 회전하는 홀컵에 공을 넣을 경우 경품을 증정하는 ‘미니 올림픽(골프)’, 여름 콘셉트의 문양과 문구를 새겨주는 ‘썸머 타투’, 회전목마를 배경으로 사진을 촬영하고 인화해주는 ‘썸머 포토 이벤트’ 등이다.

서울소울페스티벌(8월 13~14일)

힙합ㆍ알엔비ㆍ소울 등 각 장르를 대표하는 뮤지션이 서울로 모인다. 먼저 네오소울의 전설 맥스웰을 비롯해, 에릭 베넷, 라울 미동 등 시대를 풍미한 뮤지션의 이름이 눈에 띈다. 올 여름 가장 로 맨틱한 서울의 밤을 기대해도 좋을 듯하다. 타이가, 타이달라사인 등 요즘 전세계적으로 인기를 누리고 있는 힙합 뮤지션도 만날 수 있다. ( hiphople.com/special4/ssf )

place. 잠실종합운동장 보조경기장

line up. 맥스웰, 타이가, 에릭 베넷, 뮤지크 소울차일드, 로버트 글래스퍼, 스타일리스틱스, 라울 미동, 타이달라사인, 메이어 호손, 크러쉬, 지소울, 정기고, 비프리 등

부산 힙합 페스티벌(7월 16일)

‘쇼미더머니’의 영웅들이 부산에 집결한다. 박재범, 사이먼 도미닉, 그레이, 로꼬 등 AOMG 소속 힙합 뮤지션을 중심으로, 자이언티ㆍ딥플로우 등이 부산 영화의전당 야외특설무대에서 화끈한 무대를 선보일 예정이다. ( blog.naver.com/dotzarifv)

place. 부산 영화의전당

line up. 박재범, 사이먼 도미닉, 그레이, 로꼬, 자이언티, 딥플로우, 던밀스, 우탄, 넉살 등

tip. 공 연이 열리는 영화의전당은 부산국제영화제의 주무대이자, 영화 매니어들의 성지다. 영화의전당 시네마테크에서 예술영화를 비롯해 특색 있는 영화를 늘 관람할 수 있다. 7월 20일까지는 B급 공포 영화를 묶어 상영하는 ‘여름밤, Lucky Horror’이 진행된다.