[매거진M] 어른이 되어 ‘닌자 거북이’에게 배운 것

‘닌자 거북이’를 좋아하는지.

나는 미국 TV 애니메이션부터 최근 개봉한 실사영화까지 닌자 터틀에 대한 모든 작품을 챙겨 본 팬이다. 시대와 작품에 따라 캐릭터 설정이나 스토리 전개에는 다소 차이가 있지만, 이야기는 다음과 같다.

어느 날 거북이(레오나르도·미켈란젤로·도나텔로·라파엘) 네 마리와 쥐(스플린터) 한 마리가 방사선에 노출된다. 몸과 뇌가 사람만큼 커진 이들은 미국 뉴욕의 하수구에서 생활한다. 스플린터는 거북이들에게 무술을 가르치고, 거북이들은 ‘닌자 터틀’이라는 이름으로 뉴욕 시민을 보호하기 위해 악당과 싸운다. 재미있는 건 캐릭터 각각의 성격이다. 위트 넘치는 닌자 터틀 형제들은 뉴욕의 젊은이처럼 피자·농구·힙합을 좋아한다. 반면 스승 스플린터는 진지하고 지혜로운 무예의 고수지만, 의외로 ‘막장’ TV 드라마를 즐겨 보기도 한다.

‘닌자터틀’ 시리즈는 피터 레어드와 케빈 이스트먼이 그린 만화 『닌자 거북이』(1984~2010)가 원작이다. 1987년 미국에서 처음 TV 애니메이션 시리즈가 만들어진 이래, ‘닌자거북이’(1990, 스티브 배런 감독) ‘어메이징 닌자’(1991, 마이클 프레스먼 감독) ‘어메이징 뮤턴트’(1993, 스튜어트 길라드 감독) 등 실사영화로 만들어졌다. 그리고 마이클 베이 감독이 제작한 ‘닌자터틀’(2014, 조너선 리브스먼 감독)에 이어 속편 ‘닌자터틀:어둠의 히어로’(6월 16일 개봉, 데이브 그린 감독, 이하 ‘어둠의 히어로’)가 최근 개봉했다.

‘어둠의 히어로’ 개봉 소식에 친구들에게 함께 보자고 했더니, 다들 “그거 애들이나 보는 영화 아니야?” “그런 유치한 영화는 안 봐”라며 거절했다. 메건 폭스가 나온다고 말해도 소용없었다. 결국 평일 낮에 혼자 ‘어둠의 히어로’를 보러 갔다. 그날 상영 시작 시간에 조금 늦을 것 같아 극장까지 전력 질주했다. 솔직히 달리는 도중에 이런 생각이 들긴 했다. ‘30대인 내가 지금 이 영화를 1분도 놓치지 않으려고 이렇게 달려가는 것이 과연 맞는 일인가?’ 하지만 그 순간만큼은 정말 행복했다. 영화를 보는 동안에도 물론 즐거웠고. 친구들은 모른다. ‘닌자터틀’ 시리즈나 ‘쿵푸팬더’ 시리즈(2008~)에 어른들이 배울 점이 은근히 많다는 것을.

무예를 수련하는 사람은 알겠지만, 무예는 철학·윤리와 깊은 관계가 있다. 무예를 갈고닦으며 조금 더 좋은 사람으로 살아가는 방법을 배우게 되고, 무도에 대한 기술뿐 아니라 예절 교육도 이루어져 인성을 완성시키기 때문이다. 여기서는 스플린터가 닌자 터틀 형제들에게 해 준 명언을 소개하고 싶다. 참고로, 유튜브에는 스플린터의 명언을 묶은 ‘스플린터 스승의 지혜(Master Splinter’s Wisdom)’란 영상도 있다.

소유물이 너를 소유하지 않도록 조심하라, 그것은 바로 집착이니까

(Never allow possessions to possess you, for that leads to obsession).

만약 네가 최선을 다했다면 더 이상 자학하지 마라

(If there wasn’t any more you could have done, why do you punish yourself).

너의 화가 너를 무너뜨릴 것이다

(Your own anger defeats you).

재물보다 더 중요한 것은 인간관계다

(Your relationship to each other is more important than your relationship to things).

때때로 가만히 앉아 명상하는 것이 제일 좋다. 답이 올 것이다

(Sometimes it is best to sit still. The answers will come).

올해 초 극장에서 관람한 애니메이션 ‘쿵푸팬더3’(1월 28일 개봉, 여인영·알레산드로 칼로니 감독)의 대사도 여러분과 나누고 싶다. 시푸(더스틴 호프먼) 사부는 포(잭 블랙)가 자기처럼 되겠다고 하자 이렇게 말한다.

“나는 네가 ‘나’처럼 되라고 너를 도와주는 게 아니라, 네가 ‘너’처럼 되라고 너를 도와주는 것이다(I don’t help you to become like me, I am helping you to become YOU)!”

나는 ‘어둠의 히어로’와 ‘쿵푸팬더3’ 같은 영화에도 인간을 위한 중요한 교훈이 담겨 있다고 생각한다. 어른들도 이런 작품을 아이들과 함께 관람하면서, 우리네 삶을 다시 돌볼 수 있는 기회를 놓치지 않길!

글 다니엘 린데만

독일 사람? 한국 사람? 베를린보다 서울의 통인시장에 더 많이 가 본, 이제는 한국의 다니엘! 1985년생 소띠.