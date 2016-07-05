[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<부이사관 승진>▶사회정책총괄과장 유희종▶고용정책과장 이상로▶조세심판원 행정실장 신봉일▶2018평창동계올림픽조직위원회 김희순
◆법무부<부이사관 승진>▶운영지원과장 류지중<서기관 승진>▶기획재정담당관실 김진섭▶인권정책과 조상민<부이사관 전보>▶감사담당관 문권점<서기관 전보>▶법무연수원 교정훈련과장 김정열▶창조행정담당관실 강의곤▶기획재정담당관실 최상혁▶창조행정담당관실 조오행
◆농림축산식품부<과장급 승진>▶국립농산물품질관리원 인증관리팀장 이덕민
◆문화체육관광부<과장급 전보>▶감사담당관 노점환▶공연전통예술과장 정상원▶영상콘텐츠산업과장 이영아▶미디어정책과장 김도형▶국립중앙박물관 기획운영단 행정지원과장 박성락▶국립중앙도서관 기획연수부 사서교육문화과장 류근태▶해외문화홍보원 해외문화홍보사업과장 최재원▶〃 외신협력과장 권용익▶국립국악원 기획운영단 국악진흥과장 조연갑▶국립중앙극장(과장직위) 김욱환<과장직위 승진>▶방송영상광고과장 최영진▶스포츠산업과장 임영아▶국민대통합위원회(파견) 조숙주
◆국민안전처<국장급(소방감) 승진>▶특수재난실 조사분석관 김영중▶중앙119구조본부장 김성연<국장급 전보>▶부산광역시 소방안전본부장 김성곤<과장급(소방준감) 승진>▶중앙소방본부 소방제도과장 손정호▶세종특별자치시 소방본부장 채수종▶제주특별자치도 소방안전본부장 황기석<과장급 전보>▶119구조과장 이창화▶전라북도 소방본부장 이선재▶대구광역시 〃 남화영▶119구급과장 권대윤
◆한국보건사회연구원▶대외협력센터장 박종돈▶장애인복지연구센터장 최복천▶정보화운영팀장 이연희▶선임연구위원 송태민·정영호▶연구위원 신화연·윤강재▶부연구위원 이기호·채수미▶선임전문원 박효숙▶선임행정원 김억수
◆문화재청<국장급 전보>▶기획조정관 이경훈▶문화재정책국장 최종덕<과장급 전보>▶운영지원과장 이종희▶무형문화재과장 이길배▶조선왕릉관리소장 권석주▶국립해양문화재연구소 해양유물연구과장 곽유석
◆기상청<고위공무원단 승진>▶지진화산관리관 김남욱<3급 과장급 전보>▶예보정책과장 정관영<3급 과장급 승진>▶감사담당관 안용모▶관측정책과장 이정환▶대전지방기상청장 서장원▶국가기상위성센터장 박훈
◆식품의약품안전처▶건강기능식품정책과장 홍헌우▶식품정책조정과장 한상배▶식품관리총괄과장 김명호▶식품의약품안전평가원 연구기획조정과장 김미정▶〃 식품위해평가과장 구용의▶〃 첨가물포장과장 김미경▶〃 영양기능연구팀장 윤혜성▶〃 화장품심사과장 최보경▶〃 생물의약품연구과장 정자영▶〃 생약연구과장 이효민▶〃 독성연구과장 손수정▶〃 특수독성과장 이종권▶서울지방청 수입관리과장 장경애▶〃 유해물질분석과장 김도훈▶부산지방청 운영지원과장 최숙자▶〃 식품안전관리과장 정의한▶〃 수입관리과장 송성옥▶〃 시험분석센터장 강태석▶경인지방청 식품안전관리과장 송인환▶〃 의료제품안전과장 이윤제▶〃 수입관리과장 홍영표▶대구지방청 운영지원과장 이제선
◆한국경제신문<편집국>▶바이오헬스부장 직대 박영태▶레저스포츠산업부장 직대·엔터테인먼트 전문기자 유재혁