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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆교육부<일반직 고위공무원 전보>▶서울시 부교육감 박춘란▶대학지원관 승융배▶지방교육지원국장 강영순▶평생직업교육국장 홍민식▶부산시 부교육감 오승현▶울산시 〃 류혜숙▶경기도교육청 기획조정실장 전진석▶제주대 사무국장 송기민<서기관 전보>▶지방교육자치과장 박지영▶기획조정실 강종부▶대학정책실 김아영·김형기▶평생직업교육국 류민수▶교육부 김성근▶국조실 교육문화여성정책관실 파견 장세은▶국조실 세월호피해자지원·추모사업지원단 파견 한위전▶경북대 구원근▶경상대 이상범▶공주대 조용준▶부산대 이종필▶안동대 신기철▶전북대 구자익▶제주대 이태주▶중앙교육연수원 김태경▶충남대 박기원▶충북대 유은종▶한국방송통신대 오찬택▶한국체육대 한창진▶한국해양대 박진창▶대구광역시교육청 박종성<기술서기관 전보>▶교육안전정보국 윤석훈▶공주대 최승화<서기관 승진>▶강원대 김정열·김성겸▶국립특수교육원 신경현▶군산대 강두중▶목포대 길종호·전희중▶창원대 박윤호·김창열▶한국교원대 엄정수▶충남대 김남우▶한국교통대 이우관▶한국해양대 황경섭 서영희▶한밭대 이애시▶부산대 유경종<기술서기관 승진>▶강릉원주대 강경호▶한국교원대 강현묵▶제주대 오순철

◆중소기업청<국장급 전보>▶경영판로국장 이상훈

◆특허청<일반직 고위공무원 승진>▶특허심판원 심판장 권규우<과장급 승진>▶특허심판원 심판관 박성우·정재훈<서기관 승진>▶대변인실 배재현▶감사담당관실 박노익▶산업재산창출전략팀 복상문▶디자인심사과 배흥선

◆관세청<과장급(일반임기제) 임용>▶대변인 하변길<과장급 전보>▶중앙관세분석소장 윤동규<기술서기관 승진>▶중앙관세분석소 총괄분석과장 김종명

◆방위사업청<고위공무원 승진>▶재정분석기획관 이상훈<과장급 전보>▶운영지원과장 김병부▶포병사업팀장 김현욱▶항공기계약팀장 송진길▶함정항공원가분석팀장 손은주

◆고려대▶공과대학장·공학대학원장·테크노콤플렉스원장 정진택▶기술경영전문대학원장·그린스쿨대학원장 이관영<세종캠퍼스>▶학술정보지원팀 부장 최영목

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