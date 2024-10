[소중 리포트] “문제 해결하며 얻는 즐거움이 창의력의 원동력”

지난 5월 28일, 미국 테네시주 내슈빌 테네시주립대에서 태극기가 휘날렸습니다.

세계 여러 나라의 어린이들이 모여 창의력을 겨루는 대회에서 우리나라 초등학생들이 우승한 것입니다. ‘2016 세계창의력 올림피아드’에서 우승을 따낸 서울 계성초 ‘KING BOB(킹밥)’팀이 바로 그 자랑스러운 주인공들입니다. 전 세계 학생들과 창의력 대결을 펼쳐 우승을 거머쥔 소중 독자 또래의 이들을 만나 어떻게 우승했는지, 또 창의력을 키우는 비법은 무엇인지 알아봤습니다.

일명 ‘DI(Destination Imagination) 대회’라 불리는 이 대회는 ‘OM 대회(Odyssey of the Mind)’와 함께 세계 2대 창의력 경진대회로 불리고 있습니다. 7명이 팀을 이뤄 출전해 도전 과제와 즉석 과제 해결을 통해 창의력을 겨루는 방식이죠. 올해 대회에는 전 세계 20개국에서 치열한 예선을 거쳐 선발된 1464개 팀이 참가했습니다. 계성초 킹밥팀은 5학년 동갑내기 친구 7명으로 구성됐죠. “영화 ‘미니언즈’에 등장하는 ‘킹밥’이라는 캐릭터에서 팀 이름을 따왔어요. 좀 쑥스럽긴 한데 킹밥은 ‘Korea Imagination Never Give up Best Of Best’라는 뜻이에요.” 최은정양이 미소를 지으며 팀 이름에 대해 설명했죠.

DI 대회는 총 5개의 과제 중 하나를 골라 참가할 수 있는데요. 당시 킹밥팀은 즉흥공연 과제를 선택했습니다. 현장에서 제시되는 주제를 바탕으로 팀원들이 3분간 회의하고, 4분간 공연을 해 평가를 받는 방식입니다. 즉흥공연 과제는 한 가지 과제를 두고 여러 팀이 수행하기 때문에 대회 중 수행 모습을 촬영하거나 내용을 외부에 알리는 것이 불가능합니다. 하지만 오늘은 특별히 소중 독자들을 위해 당시 수행했던 과제를 직접 재현해 보기로 했습니다.

2016 세계창의력 올림피아드 우승팀을 만나다

“대회에서는 6개의 타워에 주어진 재료를 이용해 4분 동안 5개의 다리를 만드는 과제가 주어졌죠. 우리는 3개의 다리를 완성해 우승을 따냈습니다. 오늘은 좀 더 나은 결과를 보여드리고 싶어요.”

신중한 표정으로 정의찬군이 과제에 대한 설명을 시작했습니다. 우선 테이블 위에 높이가 다른 6개의 종이컵으로 된 타워가 세워졌어요. 여기에 한정된 재료를 사용해 최대한 많은 다리를 만드는 것이 목표죠. 막상 재료를 보자 저걸로 어떻게 다리를 만들 수 있을지 걱정부터 들었습니다. A4용지 2장, 빨대 2개, 아이스크림 막대 3개, 이쑤시개 3개, 스티커 3장이 있었으니까요. 타워와 타워의 거리는 약 20㎝. 재료 길이에 비해 거리가 상당한데다 타워에 구멍을 뚫거나 묶는 방법을 사용해서는 안 된다고 하니 더욱 어려워만 보입니다.

킹밥팀을 이끌고 있는 곽순종·김경수 지도교사가 오늘은 심사위원이 돼 과제 시간 측정을 시작했습니다. 초시계를 누르자 4분이라는 제한시간 카운트다운이 시작됐죠. 7명의 팀원들은 분주하게 움직이며 재료를 이리저리 변형하기 시작했어요.

먼저 A4용지를 세로로 길게 잘라 접어 다리의 형태를 만들었지만 타워와 타워를 잇기에는 길이가 다소 부족해 보였습니다. “다리 끝에 이쑤시개를 걸면 길이를 좀 더 늘릴 수 있지 않을까?” 백나경양이 의견을 내자 팀원들이 고개를 끄덕였습니다. 민첩한 손놀림으로 A4용지 끝에 이쑤시개를 걸자 순식간에 2개의 타워를 잇는 다리가 생겼어요. “빨대를 잘라서 서로 끼우자. 플라스틱으로 된 재료라 폭이 좁아도 안정성을 확보할 수 있을 거야.” 이시원군의 의견에 잠시 고민하던 팀원들은 바로 빨대를 잘라 또 하나의 다리를 만들었습니다. 아이스크림 막대를 스티커로 이어 붙여 다리를 만드는 팀원도 보이네요. 막대 하나를 그대로 사용하기엔 아까웠는지 반으로 잘라 같은 모양의 다리 2개를 만들어냈죠. 순식간에 5개의 다리가 타워와 타워를 연결하고 있었습니다.

“그만! 시간이 다 됐어요. 지난 대회보다 더 많은 다리를 만드는데 성공했군요.”

김경수 지도교사가 팀원들이 만든 작품을 꼼꼼하게 살피기 시작했습니다. 재료를 자르고 이어 붙여 다리를 만드는 것에는 성공했지만 그래도 뭔가 아쉽다는 표정을 짓네요. A4용지를 더 가늘게 잘랐다면 1개의 다리를 더 만들 수 있었다는 자체 평가를 내리고 과제를 마무리했습니다.척 보기에도 타워를 잇기엔 짧아 보이는 재료들을 사용해 5개의 다리를 만들어낸 창의력의 원천은 어디에 있을까요? 킹밥팀원들은 창의력을 키우기 위한 방법으로 집중력과 여유를 꼽았습니다. 짧은 시간 동안 7명의 팀원이 각자의 창의력을 뽑아내 의견을 조율한 후 문제를 해결해야 하기 때문에 고도의 집중력이 요구되고, 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있으려면 시간·감정·공간적 여유가 필요합니다. 무엇보다 중요한 건 즐거움입니다. 곽순종 지도교사는 “창의적인 사고를 하기 위해서는 내적 동기가 매우 중요한데, 이를 불러일으키는 것이 바로 즐거움”이라며 “문제를 해결하면서 얻는 즐거움은 창의력의 원동력이 된다”고 설명했습니다.

글=김록환 기자 rokany@joongang.co.kr, 사진=우상조 기자 woo.sangjo@joongang.co.kr, 서울 계성초