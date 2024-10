아일랜드 연구진 “지루함 쉽게 느낄수록 극단적 정치성향 보여”

“지루함은 정치적 극단주의로 이어질 수 있다.”

지루함과 정치적 극단주의의 상관관계를 밝힌 사회심리학 연구 결과가 발표됐다.



영국 런던 킹스 컬리지 바이난트 판 틸부르흐 박사와 리머릭대 에릭 이구 박사가 유러피안 사회심리학 저널(European Journal of Social Psychology)에 지난 21일 게재한「지루함에 따른 정치적 극단으로의 이행(Going to political extremes in response to boredom)」이라는 제목의 논문에서다.



연구진은 논문에서 “지루함은 사람들을 궁지에 몰아넣는다. 지루함에 빠진 사람들은 도전적이고 흥분되는 경험, 삶에 목적을 불어넣는 활동을 추구한다. 정치적 극단주의가 이러한 실존주의적 모험을 돕는 역할을 할 수 있다”고 주장했다. 지루함은 사람들에게 지금 상황을 바꾸고 싶다는 생각을 갖게 만들고, 지금의 처지보다 더 의미있는 것에 빠져들게 하는 동기를 부여한다는 것이다.

실험은 다음과 같은 방식으로 이뤄졌다. 우선 연구진은 아일랜드의 대학생 97명을 모집한 뒤 정치적 성향을 설문하고 진보ㆍ보수 두 집단으로 이들을 분류했다. 그리고 이들을 무작위로 골라 한 부류는 ‘매우 지루한 작업’을 맡기고, 다른 부류는 ‘덜 지루한 작업’을 맡겼다.

‘매우 지루한 작업’은 콘크리트 배합에 대한 10개의 목록을 기재하게 했다. 반면 덜 지루한 작업을 맡은 이들은 2개의 목록만 기재했다. 작업을 마친 뒤 연구진은 참가자들의 정치적 성향을 다시 한번 설문했다. 그 결과 진보적인 성향이면서 덜 지루한 작업을 맡은 이들은 매우 지루한 작업을 맡은 이들에 비해 중립 성향으로 기울었다.

보수적인 성향의 참가자들에겐 이런 경향이 발견되지 않았다. 참가자들 중 보수 성향을 띤 이들이 매우 적어 통계적으로 유의미하지 않았기 때문이다.



연구진은 참가자 수를 확대해 859명의 아일랜드인을 대상으로 실험했다. 그 결과 지루함을 쉽게 느끼는 사람일수록 극단적 정치 성향을 가지는 경향이 컸다. 에릭 이구 박사는 “한 사람의 정치관은 지루함과 이 지루함이라는 부정적 감정을 해소하려는 필요성 그리고 삶에 의미를 부여하는 것처럼 보이는 정치 이데올로기의 경험에 바탕을 두고 있다”고 설명했다.

모든 정치적 극단주의를 지루함 탓으로 돌리는 건 무리일 수 있다. 지루함이 정치적 극단주의와 상관관계가 있을 뿐 그 영향이 얼마나 큰지는 아직 밝혀지지 않았기 때문이다. 틸부르흐 박사도 이를 인정한다. 그는 “정치 성향은 다양한 변수에 영향을 받아 만들어지는 매우 복잡한 것은 맞다. 이번 실험은 지루함도 그 변수 중 하나라는 것이다. 아직 그 역할이 얼마나 큰지는 알지 못한다”고 말했다.



연구진은 “앞으로 투표 성향이 지루함과 연관이 있는지에 대한 연구를 계획하고 있다”고 밝혔다.

박범준 인턴기자