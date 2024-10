2016.06.26 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 채식주의자 한강 창비02 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재03 종의 기원 정유정 은행나무 04 미 비포 유 조조 모예스 살림 05 미움받을 용기2 기시미 이치로 인플루엔셜06 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜07 애프터 유 조조 모예스 아르테08 다시, 책은 도끼다 박웅현 북하우스 09 설민석의 무도 한국사 특강 설민석 휴먼큐브10 소년이 온다 한강 창비

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 인디펜던스 데이: 리써전스 빌 풀만 리암 02 정글북 닐 세티 빌 머레이 03 비밀은 없다 손예진 김주혁 김소희04 아가씨 김민희 김태리 하정우05 특별수사: 사형수의 편지 김명민 김상호 06 컨저링2 베라 파미가 패트릭 윌슨07 미 비포 유 에밀리아 클라크 샘 클라플린08 사냥안성기 조진웅 한예리09 크리미널 라이언 레이놀즈 케빈 코스트너10 빅뱅 메이드(다큐멘터리)

연극 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 옥탑방고양이 진성민 김영한 이익형02 쉬어매드니스 김승가 이원석 현봉식03 라이어1탄 안수진 장지훈 공찬호04 햄릿 유인촌 전무송 정동환05 엘리펀트 송 박은석 정원영 전성우06 킬 미 나우 이석준 배수빈 오종혁07 Q 김대원 이준혁 주민진 08 레드 강신일 한명구 박정복 09 글로리아 이승주 손지윤 임문희10 기묘한 이야기-대구 정명성 최성애

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 레온 플레이셔-Two…SONY CLASSICAL02 야니그로-바흐:무반주…Westminster03 파벨하스4중주단…Supraphon04 존루이스-바흐:평균율…Universal05 모레노-바이스:류트작품집 Glossa06 기제킹-멘델스존:무언가 워너뮤직07 나카리아코프 Trumpet&Piano Teldec08 카슈카쉬안-아스투리아나ECM09 골츠-달라바코: 무반주… RaumKlang10 소콜로프-쇼팽:피아노협주곡1번 sony

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 GOOD 로꼬 그레이02 Monster EXO03 널 사랑하지 않아 어반 자카파 04 CHEER UP TWICE05 달고나 산이 레이나06 쏘쏘 백아연07 No Matter What 보아 빈지노08 니가 알던 내가 아냐 사이먼 도미닉 원09 꿈처럼 벤10 자격지심 박경