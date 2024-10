나는 이번 여름 비행기를 타고 아시아로 떠날 때 기내 엔터테인먼트 시스템을 통해 2018년 평창 겨울 올림픽과 패럴림픽 홍보 동영상을 보게 된다. 영감을 주는 음악이 배경으로 펼쳐지는 비디오의 테마는 한국의 겨울 올림픽 준비 상황이다. 땅을 파내고 있는 건설현장, 설계도면, 눈에 갇힌 알펜시아 스키점프센터, 정선 알파인 경기장, 알펜시아 슬라이딩센터, 강릉 하키센터의 모습이 보인다.

어쩌면 탑승자들이 홍보 영상에 시선을 빼앗기는 이유는 그림 같은 설경(雪景)에서 스키 타는 모습과 한국 여름의 열기가 머릿속에서 한데 포개지기 때문이다. 하지만 내가 기억해 낸 것은 전 세계 손님맞이를 준비하는 나라들이 올림픽 이전에 이겨내야 하는 압박감이다.

‘2018 평창’은 한국의 두 번째 올림픽이자 첫 번째 겨울 올림픽이다. 한국은 아시아에서 겨울 올림픽을 개최하는 두 번째 나라다. 일본은 1972년 삿포로(札幌)와 98년 나가노(長野)에서 겨울 올림픽을 치렀다. 한국에 큰 영예라는 데 이론의 여지가 없다.

36년 베를린, 84년 로스앤젤레스, 88년 서울, 2008년 베이징 등 개최 도시들은 그해의 주인공이다. 개최국들은 세계를 초대하기 위해 6년 이상 준비하며 수십억 달러를 지출한다. 국격의 새로운 지표를 마련하기 위해서다.

하지만 이러한 ‘특혜’를 동반하는 압박감은 피할 수 없다. 개최국들은 올림픽의 새로운 표준을 설정했다고 인정받기 위해 분투한다. 2008년 베이징은 올림픽 역사에 남을 초현대식 스포츠 시설을 뽐냈다. 2000년 시드니 올림픽 이후 일부 스포츠 작가들은 ‘매우 훌륭한 올림픽이었다’며 여름 올림픽을 영구적으로 호주에서 개최하자고 주장했다. 반면 96년 애틀랜타 올림픽은 그런 칭찬을 듣지 못했다.

내가 본 평창 홍보 비디오는 한국도 선수들과 관객들을 위해 기술력·환대(歡待)·효율성 등의 면에서 2018년 새로운 스탠더드를 제시하는 길을 모색할 것이라는 메시지를 명백히 전달한다. 하지만 올림픽의 조직과 홍보를 맡은 사람들은 올림픽까지 그들이 이겨내야 할 어려움을 상기할 필요가 있다. 어떤 어려움은 모든 준비에 자연스럽게 딸려오는 것들이다.

하지만 일부는 정치적이거나 뉴스 생산의 주기에서 파생된다. 아시아 스포츠에 대해 『최종 스코어를 넘어: 아시아 스포츠의 정치학(Beyond the Final Score: The Politics of Sport in Asia)』(2008)이라는 책을 쓴 경험을 토대로 나는 한국인들이 예상할 필요가 있는 몇 가지 윤곽을 말할 수 있다.

개막식 이전에 거쳐야 할 첫번째 시련은 ‘정치’다. 온갖 미디어가 올림픽 개최국에 확대경을 들이대고 사소한 흠을 시시콜콜 부각시킨다. 88년 서울 올림픽 때 서구 언론은 한국 사람들이 개고기를 먹는다고 보도했다. 대부분의 미국인에게 충격적이었다. 베이징 올림픽 때는 다양한 그룹의 운동가들이 인권 유린, 중국의 수단 정책, 노동환경 등을 이유로 올림픽 보이콧을 주장했다.

2018년이 가까울수록 평창 올림픽 관련 보도가 빈번해질 것이다. 정치는 단골 소재다. 평창 올림픽을 다루는 기사들은 88년 서울 올림픽 때에 비하면 훨씬 덜 가혹할 것이다. 당시 주요 신문사들은 민주화 시위에 대응하는 계엄령 선포 가능성에 대해 보도했다. 하지만 일부 기사는 북한 혹은 한국 국내정치 상황과 관련해 비판적인 내용을 담을 것이다.

두 번째 시련은 ‘준비’와 관련됐다. 매체들은 예외 없이 평창 올림픽의 세부 실행 계획에 대한 기사를 쓸 것이다. 올림픽에는 건설에서 매표와 보안까지 그야말로 수백만 가지 디테일이 걸려 있다. 스토리를 발굴해야 하는 매체들은 과다 지출이나 비효율적인 지출에 대해 보도할 것이다. 경기장이 제때 완공되지 못해 선수들이 ‘칠 주의’ 안내판이 있는 경기장에서 경쟁하게 될 것이라는 기사도 나올 법하다. 매체들은 테러 위협에 대해서도 쓸 것이다. 불행히도 72년 뮌헨 올림픽 이래 테러는 상존하는 위협이다.

세 번째 시련은 ‘사용자 친화성(user-friendliness)’이다. 관람객들이 도착하고 나서 무엇을 경험하게 될지와 관련된 문제다. 매표 시스템에 오류가 있다거나 호텔에 방이 충분히 없다거나 경기장으로 가는 교통 수단이 수준 이하라는 기사들이 보도될 수 있다. 64년 도쿄 올림픽 때 뉴욕타임스는 호텔 침대 사이즈가 서구 사람들에게는 너무 작다고 보도했다. 2016년 리우 올림픽에 대해서는 비용초과 이야기가 나왔다. 2018년 평창 올림픽 때도 그런 보도를 우리는 보게 될 것이다.

좋은 소식은 한국인들이 식전의 시련에 대해 초조해할 필요가 없다는 것이다. 2018년 한국의 잔치를 망치려는 음모는 없다고 믿어도 된다. 평창 올림픽 파크 주경기장 개막식에 첫 번째 선수가 모습을 드러내는 순간 모든 ‘정치’는 중단된다. 매체들의 모든 비판도 멈춘다. 세계는 메달을 향한 선수들의 경기 모습과 선수들의 스토리 등 오로지 스포츠에 집중한다. 사람들이 올림픽에서 기억해야 하는 것은 스포츠다.

빅터 차

미국 조지타운대 교수

