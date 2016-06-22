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사회 사회일반

[인사] 국세청 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆국세청<서기관 승진>▶기획재정담당관실 이인섭▶정보개발2담당관실 전태호▶감사담당관실 이준희▶심사1담당관실 정희진▶심사2담당관실 채중석▶역외탈세정보담당관실 이은규▶상호합의팀 손채령▶법령해석과 김재환▶세정홍보과 이상모▶소득세과 최진복▶원천세과 임진정▶부동산납세과 이이재▶조사기획과 양정필▶국제조사과 전성훈▶소득지원과 권순재▶청장실 김승민▶운영지원과 정규호▶서울지방국세청 첨단탈세방지담당관실 고관택▶〃 개인납세1과 우원훈▶〃 송무1과 이진우▶〃 조사2국 조사2과 이호범▶〃 조사4국 조사2과 강역종▶영등포세무서 법인납세2과장 김형삼▶중부지방국세청 납세자보호담당관실 임지순▶〃 조사1국 조사1과 황문호▶〃 조사2과 김용환▶〃 조사3국 조사2과 이효성▶대전지방국세청 조사1국 조사2과장 조성택▶광주지방국세청 조사2국 조사관리과장 정호▶대구지방국세청 조사1국 조사관리과장 남영안▶부산지방국세청 조사1국 조사3과장 이호민▶〃 조사2국 조사관리과장 배민규▶국세공무원교육원 지원과 김상철<기술서기관 승진>▶전산기획담당관실 송영주

◆방송통신위원회<과장급 전보>▶방송시장조사과장 신승한▶단말기유통조사담당관 문현석▶편성평가정책과장 신종철

◆우정사업본부<과장급(개방형직위) 임용>▶준법감시담당관 이욱희▶대구우편집중국장 이창규

◆서울시청<3급 승진>▶감사담당관 강석원▶예산담당관 한영희▶복지정책과장 엄의식▶총무과장 이혜경

◆서울대▶자연과학대학장 김성근

◆한국광해관리공단▶운영지원실장 김봉섭▶사업기획실장 이상창▶토양산림실장 최승진▶수질지반실장 최상욱▶강원지사장 박철량▶충청지사장 강철준▶글로벌협력팀장 백승한▶지반안정기술팀장 박성빈▶강원지사 운영팀장 박종선▶광해부담금 파트장 신광수▶지반광미 〃 박창원▶연탄지원 〃 하원종▶투자관리 〃 정명주▶지역사업 〃 윤용준

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