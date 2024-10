한방병원 입원한 허리디스크 환자 89% "치료효과 만족"

허리디스크 입원 환자의 집중적인 한방 통합치료가 통증과 기능장애 회복에 있어 도움을 준다는 연구결과가 나왔다. 이에 따른 환자 만족도 또한 높아 입원을 통한 한방 통합치료가 허리디스크 치료에 있어 고려할만한 선택이라고 연구진은 설명했다.

자생한방병원 자생척추관절연구소는 2012년 6월부터 2013년 5월까지 자생한방병원에 요추 추간판 탈출증으로 입원한 환자 524명을 대상으로 조사한 결과 이 같이 나타났다고 20일 밝혔다.

연구팀의 조사결과 환자들은 평균 3주 입원 기간 동안 추나요법, 침 치료, 약침치료, 한약 등 두 가지 이상의 한방 통합치료를 받은 것으로 나타났다. 환자 10명 중 3명 가량(28.8%,151명)는 한∙양방 협진 아래 소수의 진통제(평균 4-5회)가 처방됐고, 14.1%(60명)는 ‘신경차단술(평균1.5회)’과 같은 양방치료를 병행했다.

그 결과 0에서 10까지의 통증 수치를 나타내는 NRS(Numeric Rating Scale)에서 환자들의 ‘허리통증지수(Low back pain NRS)’는 입원 전 6.00±2.40에서 치료 후 2.82±1.88로 개선됐다. ‘중간 정도의 통증’에서 ‘가벼운 통증’으로 3.18 가량 낮아진 것이다.

다리 저림이나 통증을 뜻하는 ‘하지방사통지수(Radiating leg pain, NRS)’ 또한 5.15±3.15에서 2.54±2.09로 낮아졌다.‘중간 정도의 통증’에서 ‘가벼운 통증’으로 낮아졌다.

기능장애지수(ODI, Oswestry Disability Index) 역시 개선된 것으로 파악됐다. 치료 전 환자들의 기능장애지수는 48.6에서 약 24일 입원치료 기간 동안 29.15로 낮아졌다. 기능장애지수란 요통으로 방해 받을 수 있는 앉기, 서기, 걷기, 물건들기 등 10개의 일상생활 활동 가능 정도의 여부를 측정하는 도구다.

이들의 치료만족도(PGIC, patient global impression of change)에서도 89.5%가 한방병원 입원치료에 ‘만족(satisfied)’ 이상의 답변을 했다.

자생한방병원 하인혁 소장은 “급성요통이나 만성요통으로 인해 입원기간 집중적인 한방 통합치료를 받은 환자 통증의 빠른 감소가 유의미한 수치로 증명됐다”며 “수술을 하지 않고 보존적인 치료를 위해 한방병원을 선택한 환자들에게 있어 주요한 의미가 될 것”이라고 말했다.

이어 “한방 통합치료만이 아닌 진통제나 신경차단술과 같은 양방치료를 받은 일부 환자도 있었기 때문에 한∙양방 통합치료 시스템의 우수성 또한 확인할 수 있었다”고 덧붙였다.

한편 이번 연구결과는 SCI급 국제 학술지 ‘대체보완의학저널(The Journal of Alternative and Complementary Medicine, IF= 1.585)’ 최근호에 실렸다.

