리틀 드리블링으로 가는 길(The Road to Little Dribbling), 빌 브라이슨 지음, 블랙 스완=16년 전 영국 여행 서적을 냈던 작가가 다시 영국을 돌아다녔다.

실크로드(The Silk Roads), 피터 프랭코판 지음, 블룸즈베리=서구 문명이 그리스·로마에서 비롯됐다는 전통설을 부인하고 페르시아 제국을 중심에 뒀다.

리딩(Leading), 알렉스 퍼거슨 지음, 호더=영국 축구 사상 가장 성공적이라는 감독으로부터 배우는 리더십.

사랑에서 비롯된 최후의 행위(The Last Act of Love), 캐시 렌첸브링크 지음, 피카도=교통사고로 식물인간이 된 남동생과의 8년을 기억한다.

가이 마틴: 죽으면 죽는 거지(Guy Martin: When You Dead, You Dead), 가이 마틴 지음, 버진=모터바이크 레이서이자 방송인이 자신이 경험한 극한 모험의 세계로 안내한다.

