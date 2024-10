고대 구로병원 서승우, 양재혁 교수 '최우수 논문상' 수상

고대 구로병원 정형외과 서승우, 양재혁 교수팀(서승우, 양재혁, 이태진, 함창화)이 이달 초 제주 국제컨벤션센터에서 개최된 ‘2016 세계 최소침습 척추수술 및 치료학회'에서 ‘최우수 논문상(Best Paper Award)’을 수상했다.

고대 구로병원 정형외과 서승우(사진 왼쪽), 양재혁 교수가 최근 제주에서 열린 2016 세계 최소침습 척추수술 및 치료학회에서 최우수 논문상을 수상했다. [출처 고대 구로병원]

세계 최소침습 척추수술 및 치료학회는 최소침습 척추 치료 권위자들이 매년 모여 최신 지견을 논하는 학회로, 올해는 미국, 일본, 중국 등 전 세계 척추 전문가 500여 명이 참석했다. 서 교수팀은 ‘청소년 특발성 척추측만증 치료를 위한 기존 교정 수술과 최소침습 수술의 영상의학적 및 임상적 비교분석 (Comparative Analysis of Radiological and Clinical Outcomes between Minimal Invasive and Conventional Correction Surgery in Adolescent Idiopathic Scoliosis)’이라는 주제로 최우수 논문상을 수상했다.

척추측만증 최소침습 수술법은 기존의 전통적인 수술법과 비교해 치료 성적은 동일하면서 절개범위는 3분의 1, 출혈량은 5분의 1 정도로 적다.

서 교수는 “기존 수술법에 비해 난이도가 높고 수술시간이 길지만 수술경과가 좋을 뿐만 아니라 환자들의 만족도가 높아 지속적으로 시행하고 있다”며, “현재까지는 원인을 알 수 없는 특발성 척추측만증 환자를 대상으로만 시행했으나 앞으로 점차 적용범위를 늘여갈 계획”이라고 말했다.

양 교수는 “이번 논문에서 발표했다시피 최소침습 수술이 영상의학적으로나 임상적으로 기존 수술법보다 경과가 좋은 만큼 척추 수술에 널리 적용되어 많은 환자들이 혜택을 볼 수 있기를 바란다”고 말했다.

