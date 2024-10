[카드뉴스] 북한도 맛 본 알리의 매서운 주먹

[Story O] 무하마드 알리(1942~2016)/ 북한도 맛 본 알리의 매서운 주먹

#1

"우리가 이 후레자식들을 증오하는 건 당연한 것이다(No Wonder we hate these motherfucker)”

#2

1995년 북한 평양. 전설의 복서 무하마드 알리는마주앉은 북한 고위관리들을 향해 이렇게 말했습니다.

사진설명: 북한 평양 고려호텔

#3

일행이 당황해하며 알리를 급히 말렸습니다.

그 자리에 함께 있었던 프로레슬러 릭 플레어는

“그 때 내 머리카락이 바짝 곤두섰다”고 말할 정도였죠

사진설명: 릭 플레어

#4

남다른 비판의식을 바탕으로

베트남전 반대, 흑인 인권운동을 벌였던 무하마드 알리가 북한의 허황된 주장에 당당하게 일침을 놨던 겁니다.

#5

그때 알리를 분노하게 만든 건 바로 북한 관리의 이 한마디.

“북한은 도덕적으로 우월하고 미국·일본은 언제든 없애버릴 수 있다”

사진설명: 평양에서 열린 대규모 카드섹션

#6

당시 알리는 일본 프로레슬러 안토니오 이노키*와의 인연으로

평양에서 열린 ‘국제 체육·문화축전’에 참가했습니다.

*1976년 알리와 세기의 대결을 벌인 선수. 현재 일본 참의원 의원

사진설명: 1976년 6월 26일, 일본 레슬러 이노키(왼쪽)의 뺨에 주먹을 대보이는 알리

#7

알리는 파킨슨병에 걸려 투병 중이었지만

평양, 금강산 관광을 비롯해 각종 행사에 초대받았죠.

사진설명: 금강산

#8

그 과정에서 북한은 김일성 동상이 보이면

알리의 머리를 숙이게 했고 칭송을 종용했습니다.

사진설명: 북한 김일성 동상

#9

심지어 "북한은 노동자들의 천국이다. 미국은 형편없다.

이 아름답고 평화로운 나라를 떠나기 전에

위대한 지도자 김일성 주석께 경의를 표하고 싶다"고 연설하라는 요구를 받기도 했습니다.

사진설명: 알리가 방문했던 평양 '5월 1일' 경기장

#10

그러나 알리는 이 요구에 아무런 말 없이 '굳은 표정'으로 화답합니다.

2013년과 2014년 북한을 오가며 김정은 생일축하 노래를 불렀던

NBA 프로농구선수 데니스 로드먼과는 달랐던 거죠.

사진설명: 2014년 김정은과 농구경기 관전하는 로드먼 [노동신문]

#11

또 북한과 유착관계에 있던 이노키와도 다른 모습을 보였습니다.

북한 정권에 대해 아무런 칭송의 말도 꺼내지 않았습니다.

사진설명: 2014년 8월 30일, 북한을 방문 중인 안토니오 이노키 참의원

#12

전 세계의 애도 속에 2016년 6월 3일, 우리 곁을 떠난 알리

"옳은 일을 위해 싸운 의인이었다"던 오바마 미국 대통령의 추모처럼

링 위의 투사 알리는 링 밖에서도 ‘할 말은 하는’ 사람이었습니다.

취재.구성 임서영 / 디자인 주보경