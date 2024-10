[매거진M] 주말에 뭐 볼래? … 예술가의 혼 '본 투 비 블루' vs 대자연과 인간 '정글북'

이 영화, 볼만해?

지금 영화관에선…

본 투 비 블루

원제 Born to be Blue 감독 로버트 뷔드로 출연 에단 호크, 카르멘 에조고, 칼럼 키스 레니 촬영 스티브 코센스 음악 데이비드 브래드, 토더 코바코브, 스티브 런던 장르 드라마 상영 시간 97분 등급 청소년 관람불가 개봉일 6월 9일

줄거리 쳇 베이커(에단 호크)는 뛰어난 트럼펫 연주자이지만, 그의 삶은 마약과 각종 사건 사고로 얼룩져 있다. 그는 자신의 삶을 다룬 영화에 출연하며 재기를 노리고, 촬영장에서 만난 여배우 제인(카르멘 에조고)은 연인이자 뮤즈가 되어 베이커의 곁을 지킨다. 그러던 어느 날, 빚을 갚지 못해 폭행당한 베이커는 더 이상 트럼펫 연주가 불가능할 정도로 큰 부상을 입는다.

별점 ★★★★ 서정적 연주 안에 특유의 쓸쓸함이 배어 있는 트럼펫 연주자 쳇 베이커(1929~88)의 음악은 어디에서 기인했을까. 무엇이 베이커의 삶을, 그의 연주를 깊이 잠식한 것일까. 이 영화에 의하면 답은 베이커의 타고난 우울함(Born to be Blue)이다. 재능을 타고났으나 그 자신의 삶을 자꾸만 불행의 진창으로 몰아넣었던 안타까운 천재. 악마의 유혹에 번번이 지고 말았던 나약한 영혼의 소유자. ‘본 투 비 블루’가 정의하는 베이커다.

영화는 인생의 벼랑 끝에 섰던 그가 한 여자를 만나고 재기를 위해 분투하던 1960년대를 조명한다. 베이커의 삶에서 가장 드라마틱했던 시절을 효과적으로 그리기 위해 일부는 극화됐다. 열등감과 불안에 끊임없이 시달리면서도, 망가져 버린 인생을 일으키려 애쓰는 한 인간의 애처로운 초상이 영화 안에 선연하다. 감독은 ‘마이 퍼니 밸런타인(My Funny Valentine)’ ‘아이브 네버 빈 인 러브 비포(I’ve Never Been in Love Before)’ 등 베이커가 남긴 명곡과 그의 삶을 유려하게 엮어 흐르게 했다. 매 장면에는 음악과 삶이 한 몸이었던 인물을 세심하게 그려 나간 흔적이 또렷하다. 잘 만든 전기영화임과 동시에 좋은 음악영화다.

에단 호크의 열연 역시 두고두고 회자될 만하다. 그의 출연작을 통틀어 손에 꼽을 만큼 뛰어난 연기를 보여 줬다. 몇몇 장면에서는 베이커의 재림을 목격하는 듯하다. 단순히 외모를 비슷하게 만드는 게 아니라 베이커의 영혼까지 입고 싶었다던 호크의 바람이 살아 숨 쉬는 인물을 만들었다.

베이커의 연주와 더불어 어떤 이야기가 진행되는 엔딩 시퀀스는 그 부분만 잘라 단편영화로 만들어도 좋을 정도로 인상적이다. 베이커의 음악만큼이나 진한 쓸쓸함과 슬픔이 마음을 뒤흔든다. 단 20여 분이지만, 이 대목의 여운은 이 영화를 본 그날 하루의 기분을 지배할 정도로 길다.

정글북

감독 존 파브로 출연 닐 세티, 벤 킹슬리, 빌 머레이, 이드리스 엘바 장르 모험, 드라마 상영 시간 106분 등급 12세 관람가 개봉일 6월 9일

줄거리 어릴 적 정글에 버려져 늑대들에 의해 자란 소년 모글리(닐 세티)는 흑표범 바기라(벤 킹슬리·목소리 출연) 그리고 늑대 가족과 함께 평화롭게 살고 있다. 그러나 정글의 무법자 호랑이 쉬어칸(이드리스 엘바·목소리 출연)은 모글리를 내쫓지 않으면 동물들을 해치겠다고 위협한다. 모글리는 친구들을 위해 정글을 떠나지만, 쉬어칸은 시시각각 그의 목숨을 노린다.

별점 ★★★ J 러디어드 키플링의 동명 소설을 원작으로, 1967년 동명 애니메이션을 제작한 월트 디즈니 컴퍼니(이하 디즈니)가 50년이 지나 실사화한 작품이다. 어린이의 눈높이에 맞춘 단순한 이야기에 첨단 기술로 탄생한 볼거리들이 화면 가득 펼쳐진다. 털 한 올의 움직임까지 세세하게 CG(컴퓨터 그래픽)로 구현한 실감 나는 동물들은 이 영화의 백미. 유명 배우들의 목소리를 덧입은 매력적인 동물 캐릭터는, 그 어떤 주류 제작사도 ‘동물’을 다루는 디즈니의 오랜 내공을 넘어설 수 없다는 걸 새삼 일깨운다. 유일하게 실사로 출연하는 인도 출신 아역 배우 닐 세티는, 액션뿐 아니라 감정 연기까지 영리하게 해내며 안정감 있게 이야기를 끌고 간다.

박진감 넘치는 액션과 소소한 유머, 신나는 노래 등 여러 즐길 거리가 가득하지만, 과연 이런 요소들이 완성도 있는 하나의 이야기로 찰기 있게 결합됐는지는 의문이다. 쉬어칸과 모글리의 대결을 그린 클라이맥스가 너무 급작스럽게 찾아오고 싱겁게 마무리되기 때문이다. 그럼에도 ‘정글북’은 가족 단위 관객에게 올해 가장 반가운 영화일 것이다. 미래의 아이들이 보게 될 그림 동화는 아마 이런 형태가 아닐까.

▶'메가박스'에서 <정글북> 예매하기

컨저링2

감독 제임스 완 출연 베라 파미가, 패트릭 윌슨, 매디슨 울프 장르 공포 상영 시간 134분 등급 15세 관람가 개봉일 6월 9일

줄거리 1977년 영국 엔필드의 도심 한복판 주택가에서 물건이 날아다니고 이상한 소리가 나는 폴터가이스트(Poltergeist·시끄러운 유령) 현상이 목격된다. 악령의 공격 대상은 열한 살 소녀 자넷(매디슨 울프). 홀어머니(프랜시스 오코너)와 형제들은 그를 구하려 애쓰지만 괴현상은 점점 심해진다. 초자연 현상 전문가 워렌 부부(패트릭 윌슨·베라 파미가)는 의뢰를 받고 엔필드로 향한다.

별점 ★★★☆ ‘호러 장인’ 제임스 완 감독이 돌아왔다. 데뷔작 ‘쏘우’(2004)로 저예산 호러 붐을 일으킨 뒤 ‘인시디어스’ 1·2편(2010~2013)과 ‘컨저링’(2013)으로 오컬트 붐을 재점화한 그다. 하지만 정색하고 진지하기만 한 호러는 그의 취향이 아니다. 그는 완벽한 CG(컴퓨터 그래픽)보다 투박한 아날로그 특수 효과를 선호한다. 얼빠진 코미디로 긴장을 풀었다가, 돌연 기발한 아이디어로 심장 내려앉는 공포를 선사한다. 또한 세련된 장르 문법보다 가족애를 강조한 정통 드라마를 추구한다. 어딘가 촌스럽고 단순하지만, 그래서 누구나 즐길 수 있는 저예산 호러의 카니발이랄까.

‘컨저링’은 전 세계에서 3억1900만 달러를, 완 감독의 첫 블록버스터 연출작 ‘분노의 질주:더 세븐’(2015)은 전 세계에서 15억 달러를 벌어들이며 흥행에 성공했다. 각본부터 제작·연출까지 직접 맡고, 데뷔 초 빠듯한 제작 여건 탓에 어쩔 수 없이 선택했을 일련의 특징들은 지금도 여전히 ‘제임스 완 호러’의 가장 큰 매력으로 유지되고 있다. 오랜만에 완 감독이 메가폰을 잡은 호러영화 ‘컨저링2’는 그런 매력을 고스란히 즐길 수 있는 작품. 깜짝깜짝 놀라는 효과는 1편보다 덜하지만 드라마의 밀도는 훨씬 높아졌다. 전편보다 심혈을 기울여 묘사한 워렌 부부와 자넷 가족의 속 깊은 가족애는 위기의 순간마다 애틋한 긴장감을 자아내는 백미. 호러 팬들을 실망시키지 않을 수작이다.

▶'메가박스'에서 <컨저링2> 예매하기

워크래프트:전쟁의 서막

감독 던컨 존스 출연 트래비스 핌멜, 토비 케벨 장르 판타지, 액션 상영 시간 122분 등급 12세 관람가 개봉일 6월 9일

줄거리 평화롭던 인간 세계 아제로스가 삶의 터전을 잃고 새로운 보금자리를 찾아 인간계로 침입하려는 오크족으로 인해 전쟁의 기운에 휩싸인다. 가족과 종족을 지키려는 오크족의 리더 듀로탄(토비 케벨)과 아제로스를 지키려는 인간계의 전사 안두인 로서(트래비스 핌멜)의 갈등도 깊어진다.

별점 ★★ 세계적 인기를 끈 동명 온라인 게임을 원작으로 판타지 시리즈를 표방했지만, 야망에 비해 결과는 초라할 뿐이다. 게임이 전개해 온 방대한 세계관을 두 시간 분량으로 응축해 옮겨 오는 데 실패했기 때문. 다양한 개성과 능력을 지닌 게임 캐릭터를 여럿 끌어왔지만, 각각의 사연을 제대로 수습하지 못하고 허겁지겁 마무리하고 말았다. 엄청난 제작비와 최첨단 기술로 구현해 낸 화려한 비주얼이 그나마 볼거리다.

▶'메가박스'에서 <워크래프트:전쟁의 서막> 예매하기

고양이는 불러도 오지 않는다

감독 야마모토 토루 출연 카자마 슌스케, 츠루노 타케시, 마츠오카 마유 장르 드라마 상영 시간 103분 등급 전체 관람가 개봉일 6월 9일

줄거리 프로 데뷔를 꿈꾸는 아마추어 복서 미츠오(카자마 슌스케)는 만화가 형(츠루노 타케시)에게 얹혀살고 있다. 어느 날 형이 데려온 유기묘 두 마리와 함께 살게 된 마츠오. 처음엔 고양이와 친하지 않던 그는 점점 고양이의 매력에 사로잡힌다. 형이 결혼하며 집을 떠나면서 그는 고양이를 혼자 돌보게 된다.

별점 ★★★ 고양이를 피하던 미츠오가 마음을 여는 과정이 소소한 일상의 풍경으로 그려진다. 아픈 고양이를 진심으로 걱정하는 대목은 애완동물이 사람을 성숙하게 하고, 그 사랑으로 새로운 가족이 만들어질 수 있다는 메시지를 뭉클하게 전한다. 손을 뻗어 안고 싶을 만큼 귀여운 두 아기 고양이의 미모 감상은 덤. 작가 스기사쿠가 자신의 실제 이야기를 토대로 그린 만화 『어쩌다 고양이 집사』(2016~, 지식의 숲)가 원작이다.

▶'메가박스'에서 <고양이는 불러도 오지 않는다> 예매하기

시선 사이

감독 최익환, 신연식, 이광국 출연 정예녹, 김동완, 박주희 장르 드라마 상영 시간 95분 등급 12세 관람가 개봉일 6월 9일

줄거리 떡볶이가 꼭 필요한 학생들의 이야기 ‘우리에겐 떡볶이를 먹을 권리가 있다’(최익환 감독)부터 누군가가 자신을 감시한다는 망상에 빠진 청년(김동완)이 주인공인‘과대망상자들’(신연식 감독), 힘겹게 살아가는 보험 설계사(박주희)의 기묘한 하루 다룬 ‘소주와 아이스크림’(이광국 감독)까지 세 가지 에피소드가 담겨 있다.

별점 ★★★ 국가인권위원회 기획·제작 프로젝트의 열세 번째 영화. 자유를 갈망하는 학생, 세상에 대한 불신을 안고 사는 청년 그리고 감정 노동자와 가족 해체를 통한 인권을 이야기한다. 무거울 수 있는 주제를 섬세한 시선으로 그린 세 가지 에피소드는 사소하다 여기던 일상의 인권 문제에 대한 경각심을 갖게 만들기 충분하다. 특히 떡볶이 하나에 울고 웃는 세 소녀의 이야기 ‘우리에겐 떡볶이를 먹을 권리가 있다’는 유쾌하고 사랑스럽다.

▶'메가박스'에서 <시선 사이> 예매하기

이은선 고석희 나원정 이경민 김나현 이지영 기자 haroo@joongang.co.kr