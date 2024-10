히로시마(廣島)를 방문하기로 한 버락 오바마 대통령의 결정은 미국에서 상당한 논란을 점화했다. 오바마 대통령이 일종의 사과를 할지 여부가 큰 관심을 불러일으켰다. 방문 행사에서 일본의 전범 죄책감이 아니라 미국의 원자폭탄 투하가 더 큰 주목을 받게 될지에 대해서도 의문이 제기됐다.

능숙한 연설로 돋보인 오바마

아베는 오바마 가르치려고 해

희생자 되려는 경쟁은 무의미

최고의 추념은 전쟁 막는 것

지나고 보니 이러한 우려는 오바마 대통령을 터무니없이 과소평가한 것이었다. 하지만 슬프게도 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리의 경우는 우려가 부분적으로 맞아떨어졌다.

오바마 대통령이 하루 일정을 시작한 곳은 히로시마 평화기념공원이 아니었다. 대신 그는 미국인·일본인 장병들에게 미·일 동맹의 중요성을 확인하는 연설을 했다. 장병들에게 행한 연설의 특이점은 미·일 동맹의 군사적인 기능뿐만 아니라 최근 이 지역에서 발생한 자연재해에서 미·일 양국 병력이 공동으로 수행한 인도주의적인 파견 임무에도 초점을 맞춘 것이었다.

오바마 대통령의 히로시마 평화기념공원 연설에서 두드러진 점은 태평양전쟁 그 자체에 대한 성찰을 회피한 것이다. 대신 오바마 대통령은 히로시마와 나가사키(長崎)를 전 지구적 전쟁이라는 더 넓은 맥락에서 다루었다.

그는 가장 창조적이면서도 가장 파괴적인 종(種)인 인간의 이중성에 대해 논하며 폭격을 가한 측뿐만 아니라 모든 분쟁의 희생자들에 대해 강조했다. 그는 성찰적인 연설을 기회로 삼아 외교가 포함된 여러 수단을 동원해 제2차 세계대전 같은 분쟁의 위험성을 제한해야 한다는 도적적 의무(moral imperative)를 역설했다.

미묘한 세부적 요소들이 중요하게 작용했다. ‘희생자 내러티브’로 가득한 장소에 온 오바마는 헌화한 다음 고개를 숙이지 않았다. 또 미국의 원폭 투하에 대해 아무런 사과도 하지 않았다. 그는 히로시마 폭격 당시 수많은 한국인과 심지어 10여 명의 미국인들이 사망했다는 것을 언급함으로써 솜씨 있게 고통을 ‘독점’하려는 일본인들의 시도를 무력화했다.

시종일관 오바마 대통령이 강조한 것은 가해자나 희생자가 아니라 무고한 사람들이었다. 오바마가 명시적으로 말하지는 않았지만 그가 명백하게 드러낸 것은 결코 무고한 사람들의 정의를 두 번의 원폭 투하 희생자로 한정시킬 수 없다는 것이었다. 사실 태평양전쟁에서 사망한 대다수 무고한 사람들은 일본 제국주의의 그물망에 걸렸던 한국인·중국인과 다른 아시아 사람들이었다.

핵무기 없는 세상이라는 테마도 연설에 도입했지만 살짝 언급했을 뿐이다. 오바마 대통령은 이 지역의 안보를 위해 동맹과 동맹의 연장선상에서 핵 억지력이 수행하고 있는 역할을 지목했다. 그는 또한 모든 핵무기를 폐기하는 핵무기 없는 세상은 그의 생전에는 이루어지지 않을 것이라는 점을 명백히 밝혔다.

꼭 집어 용서를 강조하지는 않았지만 오바마 대통령은 “우리는 배울 수 있다. 우리는 바뀔 수 있다(we can learn, we can change)”는 사실을 강조했다. 미국의 동맹 관계 중에서 미·일 동맹, 미·독일 동맹만큼 이러한 희망을 가장 잘 담고 있는 동맹은 없다. 역사의 무게는 무겁다. 일본이 다시 한번 고삐 풀린 군국주의의 길로 접어들 것이라고 진지하게 믿는 사람이 있을까. 우리가 정직하다면 일본이 그러한 길로 가는 시나리오는 생각할 수 없다.

오바마 대통령에 비하면 아베 총리의 연설은 능숙함과 미묘함의 수준이 훨씬 낮았다. 아베 총리는 자신의 패전 70주년 연설에 대해 언급했고, ‘가혹한 역사’에 대한 그의 성찰을 표현했으며, 전쟁에서 사망한 미국의 젊은이들에게 조의를 표했다.

아베 총리는 히로시마에 대해 말할 때 오바마 대통령을 가르치려 들었다. 히로시마에서 원폭의 결과를 직접 목격할 수 있었다는 언급을 한 것이다. 미국은 일본의 진주만 기습으로 결국 참전하게 됐고, 태평양 전선에서 10만 명 이상의 장병들이 희생됐다. 그런 미국에 전쟁의 대가를 상기시켜 줄 필요가 있을까.

일본 총리의 연설은 그때부터 설득력이 줄었다. 히로시마·나가사키에 초점을 맞추자 아베 총리가 언급한 말들은 힘을 잃었다. 아베 총리의 연설에 따르면 “다시는 반복돼서는 안 되는 비극”은 ‘원폭이 종결시킨 태평양전쟁’이 아니라 원폭이었다.

부분적으로 엇나가기는 했지만 안보 기능을 포함해 동맹의 여러 가치를 재확인한 오바마 대통령과 아베 총리의 연설은 둘 다 오바마 대통령이 전달하려고 했던 메시지로 귀결됐다. 오바마의 메시지는 역사로부터 배우는 게 가능하며 폭력과 파괴에 책임이 있는 나라들끼리도 새로운 역사를 쓸 수 있다는 것이다. 중국이건 일본이건 한국이건 ‘최고의 희생자’ 자리를 얻기 위해 ‘경쟁’하는 것은 그 누구에게도 이로울 게 없다. 아무런 소용이 없다. 무고한 사람들을 추념하려면 지난 전쟁을 두고 다시 싸우는 게 아니라 미래 전쟁을 막을 방어벽을 쌓아야 한다.

스테판 해거드 샌디에이고 캘리포니아대(UCSD) 석좌교수