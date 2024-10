"오래가는 아름다움, 내성 없는 보툴리눔 톡신으로부터"

고대 이집트의 여왕 클레오파트라는 주름을 없애기 위해 뱀독을 희석해 피부에 발랐다고 한다. 젊음을 위해 맹독(猛毒)도 마다하지 않는 건 지금도 마찬가지다. 뱀독 대신 ‘보툴리눔 톡신’이란 맹독을 이용한다. 상한 소시지에서 발견된 이 물질 덕분에 이제는 누구나 간단하게 젊음을 시술받을 수 있다.

하지만, 2002년 처음 등장한 1세대 제품엔 결정적인 단점이 있다. 바로 내성이다. 3~4회째 시술부턴 종전과 같은 효과가 나오지 않는다는 보고가 있다. 이러한 가운데 내성 한계를 극복한 2세대 제품이 등장해 최근 주목받는다. 주인공은 멀츠의 ‘제오민’이다. 제오민의 마케팅을 담당하는 이재혁 부장(사진)을 만나 제오민의 특성과 에스테틱 시장 전망에 대해 들었다.

“멀츠는 100년이 넘는 역사를 가진 에스테틱 전문 기업이다. 필러와 톡신, 리프팅 기기를 비롯해 화장품까지 에스테틱과 관련한 완벽한 포트폴리오를 갖추고 있다.”

-최근 에스테틱 및 보툴리눔 톡신 시장의 추세는.

“경쟁이 굉장히 치열하다. 전문의약품 분야와 달리 여전히 두 자리 수 성장률을 기록하고 있다. 소비자에게 혼선을 야기할 수 있는 상황이다. 보툴리눔 톡신의 경우 전체 시장 규모를 850억~900억원으로 추정한다.

우리나라에선 7개 제품이 상용화됐는데, 3개 제품을 프리미엄군으로, 나머지 4개 제품을 일반군으로 분류한다. 프리미엄 제품이란 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 제품을 말한다. 나머지는 FDA 승인을 받지 않았다. 경쟁이 심해지며 예전에 비해 가격이 크게 떨어졌다. 사각턱 기준 프리미엄 제품은 10만~40만원, 일반 제품은 최소 3만원대까지 떨어진 것으로 알고 있다.”

-시장에서 제오민의 위치는 어느 정도인가.

“몇 년 전까지 보툴리눔 톡신은 한 업체가 독점적인 지위를 형성하고 있었다. 제오민은 지난 2011년 비교적 후발주자로 국내에 상륙했다. 2세대 톡신으로 시장을 공략해 점유율을 점차 늘려가고 있다. 최근엔 (1위 업체와) 비슷한 수준까지 성장했다. 지난해 2월과 8월 진행한 소비자 설문조사에서 인지도가 2배 이상(30%→65%) 늘었다.”

-제오민을 2세대 톡신이라고 소개했는데, 특징은.

“일반적으로 보툴리눔 톡신은 900kDa(킬로달톤)의 분자량으로 구성돼 있다. 이 가운데 근육을 마비시켜 주름이 펴지도록 하는 역할은 불과 150kDa에 불과하다. 나머지는 부가적으로 포함된 복합단백질이다. 기능적으로 큰 의미가 없다. 오히려 내성의 원인이 된다. 제오민은 이 복합단백질을 제거한 순수 보툴리눔 톡신이다. 종전 제품에 비해 효과는 크면서 내성은 적다.”

-톡신에 있어 내성의 중요성은.

“최근 톡신 시장에선 내성의 중요성이 더욱 커졌다. 자체 조사 결과, 최근 톡신 시장에선 세 가지 트렌드가 감지된다. 첫 번째는 예전보타 어린 나이에 시술을 시작한다는 것이다. 예전엔 첫 시술 연령이 30대 초반이었으나, 이젠 20대 초중반부터 시작한다.

두 번째는 시술 간격이 짧아지고 있다는 점이다. 톡신의 효과는 보통 6개월 정도 지속되지만, 조사에선 3~6개월에 한 번 맞는다는 응답자가 37.6%로 가장 많았다. 이어 6~9개월에 한 번(27.2%), 1~3개월에 한 번(13.0%), 1년에 한 번(10.8%) 등의 순이었다.

세 번째는 얼굴에 국한돼 있던 시술부위가 승모근이나 종아리 등으로 넒어졌다는 점이다. 이른바 ‘바디 톡신’의 이용이 늘고 있다. 이에 따라 고용량 시술이 늘어났다. 얼굴에 사용할 땐 사각턱 기준 한 쪽에 25유닛씩 50유닛을 사용했는데, 이젠 200~300유닛을 사용한다. 결국, 보다 어린 나이부터 고용량을 반복 사용하는 경향이 있어, 내성이 적은 톡신에 대한 요구가 늘어날 수밖에 없다.”

▲시술경험자 500명을 대상으로 한 설문조사 결과. '보톨리눔 톡신 시술에서 어떤 점이 가장 걱정되느냐'는 질문에 내성 문제를 언급한 사람이 가장 많았다. 자료=멀츠코리아

“임상적으로 효과가 빨리 나타난다. 경쟁 제품은 주입 후 약 7일부터 효과가 나타나는 반면, 제오민은 2~3일 만에 효과가 나타난다. 효과 지속시간은 둘 다 6개월 정도로 비슷하다.”

-마지막으로 강조하고 싶은 이야기는.

“멀츠에 합류하기 전까지 총 17년간 고혈압·당뇨병 등 전문의약품 분야만 맡았다. 지난해 새롭게 에스테틱 분야에 도전했는데, 그 어느 때보다 행복하다고 느낀다.

여성을 위한 비즈니스를 남자가 한다는 점에서 조금 생소하게 보일 수도 있지만, 오히려 그 부분이 매력이라고 생각한다. 내 아내와 동료를 어떻게 하면 더 아름답게 할 수 있을지 고민하는 게 개인적으론 대단히 흥미롭다. 멀츠의 비전인 ‘Live better, Feel better, Look better’와 맞닿는 것 같다. 멀츠코리아와 함께 많은 여성이 더 즐겁게, 더 생기 있게 살 수 있도록 노력할 것이다.”

[인기기사]

·

금연보조제 챔픽스, 불안·우울·자살충동 오명 벗었다

[2016/05/31]

·

해부학 실습도 이젠 3D 프린터 시대

[2016/05/31]

·

"건포도엔 첨가당 없어…혈당조절에 특효"

[2016/05/31]

·

대한의학회·한국베링거인겔하임, 분쉬의학상 후보자 접수

[2016/05/31]

·

'절개 대신 입 통해 수술' 갑상선 치료 새 장 열었다

[2016/05/31]

김진구 기자 luckybomb85@gmail.com <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.