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사회 사회일반

[인사] 서울대병원 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆서울대병원▶진료부원장 겸 정보화실장 신찬수▶어린이병원장 조태준▶분당서울대병원장 전상훈▶서울특별시보라매병원장 김병관▶강남센터원장 노동영▶행정처장 이은정▶기획조정실장 정승용▶교육인재개발실장 김수웅▶대외협력실장 우홍균▶의료혁신실장 김용진▶공공보건의료사업부단장 윤영호

◆고려대▶세종캠퍼스 사무처장 김상봉

◆EBS<부서장 승진>▶콘텐츠사업본부장 노건▶콘텐츠기획센터장 이은정▶경영지원센터장 강경호▶영상아트센터장 박성호▶이사회사무국장 이재용▶대외협력국장 송대갑<부서장 전보>▶정책기획본부장 이승훈▶심의시청자실장 황인수▶교육방송연구소장 남형수<부장 승진>▶진로직업·청소년부장 김형순▶수능교육부장 김철홍▶IT운영부장 김경수▶네트워크기술부장 박승건▶제작기술부장 김진호▶영상기술부장 정민희▶편집부장 홍대용▶중계부장 제승명▶글로벌사업부장 남한길▶광고문화사업부장 윤석원▶기획예산부장 곽태규▶대외협력부장 김용민▶콘텐츠협력제작부장 최남숙▶편성운영부장 이두일▶콘텐츠관리부장 권혁미▶영상제작1부장 김제범▶영상제작2부장 박민희▶감사부장 정경희<부장 전보>▶온라인교육사업부장 류남이▶출판사업부장 조기호▶정책기획부장 신삼수▶미래전략팀장 박찬모▶편성기획부장 이창용▶인적자원부장 정봉식▶재무회계부장 김정철▶운영지원부장 전용수▶미술부장 홍봉진▶비서실장 서동원

◆TV조선▶사회부 부장대우 박영석

◆예금보험공사<임원 신규임용>▶부사장 김광남▶이사 정찬형

◆한국교통연구원<승진>▶선임연구위원 안병민·강상욱·문영준▶연구위원 김주영·김희경·서종원·박진서·송기한

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