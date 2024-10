[매거진M] 주말에 뭐 볼래? … 조조 모예스 '미 비포 유' vs 박찬욱 '아가씨'

이 영화, 볼만해?

미 비포 유

원제 Me Before You 감독 테아 샤록 출연 에밀리아 클라크, 샘 클라플린 원작·각본 조조 모예스 촬영 레미 아데파라신 편집 존 윌슨 미술 앤드류 매컬파인 의상 질 테일러 장르 로맨스 상영 시간 111분 등급 12세 관람가 개봉일 6월 1일

줄거리 루이자(에밀리아 클라크)는 새 직장을 찾던 중 불의의 사고로 전신 마비 환자가 된 윌(샘 클라플린)의 임시 간병인이 된다. 윌은 루이자의 우스꽝스러운 옷과 수다스러운 농담이 불편하고, 루이자는 절망에 빠져 매사 비뚤어진 태도를 보이는 윌에게 거리감을 느낀다. 하지만 둘은 점차 시간이 지나면서 서로를 이해하게 되고 사랑에 빠진다.

별점 ★★★☆ 여행광이자 만능 스포츠맨, 촉망받던 젊은 사업가였지만 사고로 인해 목 위와 한 손의 손가락만 움직이는 근육 손실 환자가 된 윌. 그리고 하고 싶은 것도, 가고 싶은 곳도 없이 지금의 삶에 만족하는 루이자. 상반된 인생을 살아온 두 사람이 서로를 위하며 변화한다는 이야기는 어떻게 보면 틀에 박힌 러브 스토리로 보일 수 있다. 하지만 윌이 6개월 후 스스로 죽음을 선택할 계획이었다는 것이 알려지면서 ‘미 비포 유’는 기존의 로맨스영화와 전혀 다른 길을 걷는다.

“행복을 위해 죽음을 선택합니다.” 자신의 죽음을 스스로 결정하는 존엄사(尊嚴死)를 택한 윌. 루이자는 그가 삶을 버틸 수 있게끔 노력하지만, 결국은 그의 결정을 받아들일 수밖에 없다. ‘보내 주는 것과 붙잡는 것 중 어떤 게 더 사랑하는 걸까.’ 이 질문은 각각 윌과 루이자의 입장에서 생각해 봐도 쉽게 대답할 수 없다. 그저 안타까울 뿐이다.

존엄사라는 무거운 소재를 다루지만 영화의 톤은 밝다. 이는 관객으로 하여금 ‘스스로 죽음을 택하는 게 과연 옳은 일인가’라는 질문보다, ‘나에게 주어진 삶을 어떻게 살아가야 할까’를 더 고민하게 만들기 때문이다. 지금까지 자신의 판단과 의지대로 후회 없이 살아왔고, 죽음까지도 스스로 선택한 윌은 인생을 의미 없이 보내는 루이자에게 커다란 선물을 남긴다. 루이자가 자신이 원하는 삶을 멋지게 살길 바라는 마음을 담아서. “인생은 한 번이에요. 최대한 열심히 사는 게 삶에 대한 의무예요”라는 윌의 조언은 저마다의 인생을 돌아보게 하며 깊은 여운을 준다.

통통 튀는 매력으로 귀엽고 사랑스런 루이자를 표현한 에밀리아 클라크와 윌의 세심한 부분까지 놓치지 않은 샘 클라플린의 섬세한 연기는 영화 속 그들을 응원하게 만드는 힘. 원작에서 가져올 부분과 버릴 부분을 영리하게 택하며, 536페이지 분량의 원작 소설을 111분이라는 상영 시간 안에 모자람 없이 담아낸 원작자이자 각본가 조조 모예스의 문력(文力)이 빛을 발한다.

아가씨

감독 박찬욱 출연 김민희, 김태리, 하정우, 조진웅 장르 멜로, 스릴러, 드라마 상영 시간 145분 등급 청소년 관람불가 개봉일 6월 1일

줄거리 1930년대 조선, 일본인 백작 행세를 하는 조선인 사기꾼(하정우)은 귀족 아가씨 히데코(김민희)를 꼬여 막대한 재산을 가로챌 계획을 세운다. 이를 위해 아가씨가 사는 조선인 이모부 코우즈키(조진웅)의 저택에 소매치기 숙희(김태리)를 하녀로 들여보내지만, 숙희는 천애 고아로 외롭게 자란 아가씨에게 특별한 감정을 느끼기 시작한다.

별점 ★★★☆ 빅토리아 시대가 배경인 영국 범죄소설 『핑거스미스』(세라 워터스 지음, 열린책들)를 일제강점기로 옮겨 온 작품이다. 인물들이 각자 자신의 목적을 위해 서로 속고 속이는 이야기가 3장(章)에 걸쳐 펼쳐진다. 각 장마다 극의 주체가 바뀌며, 누가 누구를 속이는가에 대한 진실이 양파 껍질 까듯 새롭게 드러난다. ‘과연 이 얽히고설킨 사기극의 최종 승자가 누가 될 것이냐’ 하는 궁금증을 따라가는 것만으로 145분의 상영 시간이 훌쩍 지나간다.

이야기를 장면마다 아름답게 채우는 영상이야말로 최고의 볼거리다. 영국풍과 일본풍이 기묘하게 섞인 생활 양식·건축·의상이 완벽한 구도와 화려한 색감으로 스크린을 촘촘히 채운 풍경은 시각적 황홀경을 이룬다. 만드는 영화마다 정교하고 강렬한 미장센을 선보이는 박찬욱 감독과 류성희 미술감독의 작품답다. 하지만 히데코와 숙희의 사랑, 특히 섹스신을 그리는 방식은 찜찜한 의문을 남긴다. 두 여성의 사랑은, 그들을 재물 또는 변태적 취미의 희생물로 노리는 남성들을 골탕 먹이고 남성 중심의 질서를 전복하는 의미를 지닌다. 그러나 극의 정점에 등장하는 히데코와 숙희의 섹스신은 두 인물의 뜨거운 사랑, 그 감정을 충실히 전달하기보다 도발적인 그림을 완성하는 볼거리로 전시되는 느낌이다. 큰 틀에서 보자면 영화가 또다시 두 여성을 시각적 소재로 삼고 있는 듯한 인상이다. 참으로 기묘한 모순이 아닐 수 없다.

양치기들

감독 김진황 출연 박종환, 차래영, 송하준, 윤정일, 김종수 장르 드라마, 스릴러 상영 시간 80분 등급 청소년 관람불가 개봉일 6월 2일

줄거리 연극배우였던 완주(박종환)는 생계 때문에 역할 대행업에 뛰어든다. 돈을 받고 누군가의 애인이나 친구 역할을 하던 그는, 어느 날 살인 사건의 목격자 역할을 의뢰받는다. 자신이 피해자의 어머니라며, 목격자 진술을 해 주면 큰돈을 주겠다는 의뢰인의 제안을 덥석 받아들이지만, 완주는 곧 사건 이면에 또 다른 진실이 있음을 알게 된다.

별점 ★★★☆ 거짓말에 관한 현대적 우화 같은 영화다. 여러 인물들의 거짓말이 켜켜이 쌓여 있는 상황을 하나씩 풀어 가는 과정을 건조하고 담담한 시선으로 그려 낸다. 완주는 거짓말을 아주 능숙하게 한다. 악의는 없다. 그저 살기 위해 한 것뿐이다. 거짓 진술을 한 완주는 자신 때문에 억울한 사람이 누명을 쓸까 봐 경찰인 척하며 수사한다. 진실에 다가서기 위해 끝없이 거짓말하는 상황. 그 뒤엔 피해를 보고 싶지 않아 진실을 모른 척했던, 나약한 인간들의 안일한 마음이 있다. 사건의 전말이 드러나도 통쾌하긴커녕 마음이 더욱 무거워지는 이유다.

신예 김진황 감독은 복잡하게 꼬인 이야기 구조를 논리 정연하게 풀어낸다. 스릴러 장르로 선회할 수 있는 소재임에도, 꿋꿋이 주제 의식을 지켜낸 점에 박수를 보내고 싶다. “요즘 세상에 ‘짝퉁’ 아닌 게 어딨냐?”라는 대사는, 진실과 거짓의 구별이 무의미한 세태를 날카롭게 꼬집는다. 그리고 이는 폭력의 피해자와 가해자가 뒤엉켜 버린 역설적 상황으로 확장된다. “쪽팔리기 싫어서” 혹은 “상처받기 싫어서” 모른 척하거나 거짓말했던 완주. 그의 무기력한 얼굴에서 우리 사회의 일면이 엿보인다. 완주를 연기한 박종환의 빼어난 연기는 또 하나의 보석 같은 배우가 탄생했음을 알린다.

무서운 이야기3:화성에서 온 소녀

감독 김곡, 김선, 백승빈 출연 임슬옹, 경수진, 박정민, 홍은희 장르 공포 상영 시간 94분 등급 15세 관람가 개봉일 6월 1일

줄거리 먼 미래의 어느 날 기계가 지배하는 행성에 불시착한 소녀(김수안)가 자신이 인간을 피해 지구를 떠나온 사연을 들려주기 시작한다. 과거의 이야기 ‘여우골’, 현재의 이야기 ‘로드레이지’ 미래의 이야기 ‘기계령’이 소녀의 입을 통해 펼쳐진다.

별점 ★★★ 세 편이 각각 시대적 배경과 등장인물은 다르지만 하려는 이야기는 같다. 공포영화의 틀 속에서 인간에 대한 깊은 회의를 드러낸다는 점이다. 이런 성찰은 인간이란 존재의 한심하고 악한 모습을 보여 주는 데서 출발해야 하는데, 그런 점에서 ‘여우골’이 아쉽다. 공포 설화를 차용했다는 것 이상의 무언가를 보여 주지 못해서다. 나머지 두 작품의 만듦새는 꽤 튼튼하다. 특히 로봇이 일상 속으로 깊게 침투한 먼 미래, 기계와 인간과의 관계를 고찰한 ‘기계령’이 흥미롭다.

더 보이

감독 윌리엄 브렌트 벨 출연 로렌 코핸, 루퍼트 에반스, 짐 노튼, 다니아나 하드캐슬 장르 공포, 스릴러 상영 시간 97분 등급 15세 관람가 개봉일 6월 1일

줄거리 그레타(로렌 코핸)는 외딴 마을 대저택에 유모로 들어간다. 그가 돌봐야 하는 것은 뜻밖에도 소년 인형. 노부부는 인형을 아들이라 소개하고, 규칙을 지켜 돌봐 줄 것을 당부한 뒤 여행을 떠난다. 그레타는 기이한 일들을 겪으며 점차 인형이 살아 있다고 믿는다.

별점 ★★☆ 초반 전개는 흥미롭다. 음산한 저택, 기괴한 인형, 비밀을 풀어 가는 여주인공. 영화는 한정된 공간과 인물 안에서 적절하게 긴장을 쌓아 올린다. 공포영화에서 익숙한 몇몇 설정을 모아 새로운 방식으로 요리해 보려 한 노력이 엿보인다. 공든 탑이 흔들리는 건 중반 이후. 반전을 위한 포석이 무리하게 이어지고, 결정적으로 그레타의 심리 묘사가 맥락 없다. 그럴싸한 반전을 만들어 놓고도 갈등 상황을 급하고 허무하게 봉합하는 방식도 아쉽다.

진격의 거인 파트2

감독 히구치 신지 출연 미우라 하루마, 미즈하라 키코, 혼고 카나타, 하세가와 히로키 장르 SF, 액션 상영 시간 87분 등급 15세 관람가 개봉일 6월 2일

줄거리 거인으로 각성했던 에렌(미우라 하루마)은 헌병단에 의해 격리된다. 군대는 에렌의 힘을 두려워해 그를 처형하려 하나, 갑옷을 입은 거인이 나타나 에렌을 납치한다. 정신을 차린 에렌은 그곳에서 거인족의 탄생에 관한 놀라운 비밀을 알게 된다.

별점 ★☆ 동명 원작 만화(이사야마 하지메 지음)를 영화화한 작품으로, 5월 4일 개봉한 ‘진격의 거인 파트1’의 뒷이야기. 개성 없는 캐릭터, 허술한 액션과 CG(컴퓨터 그래픽) 등 전작의 단점을 그대로 답습한다. 시키시마 대장(하세가와 히로키)에 얽힌 에피소드로 반전을 꾀하나, 진부한 스토리와 설명 위주의 연출은 액션신이 많았던 파트1에 비해 지루하게 전개된다. 일본 만화 실사영화의 한계와 문제점을 심각하게 반문해 볼 작품.

