릴리 로즈 뎁 "父 조니뎁, 정말 멋진 아빠…사람들은 다 안다"

할리우드 배우 조니뎁의 딸 릴리 로즈 뎁이 아버지를 옹호했다.

릴리 로즈 뎁은 조니뎁의 가정폭력 논란에 대한 의견을 인스타그램에 게재했다. 릴리 로즈 뎁은 "나의 아버지는 사람들이 다 알정도로 정말 다정하다. 남동생과 나에게 정말 멋진 아빠이고, 모두 그에 대해 같은 말을 한다(My dad is the sweetest most loving person I know, He’s been nothing but a wonderful father to my little brother and I, and everyone who knows him would say the same)"라며 가정폭력 논란에 휩싸인 아버지 조니뎁을 옹호했다. 또한 릴리 로즈 뎁은 자신의 의견과 함께 어린시절 자신을 돌봐주고 있는 아버지 조니뎁의 모습을 공개해 눈길을 끌고 있다.

한편, 조니뎁과 엠버허드는 지난 22일 이혼소송을 제기해 화제를 모은 바 있다. 특히 엠버허드는 자신의 멍든 얼굴을 공개하며 조니뎁이 가정폭력을 휘둘렀다고 밝혀 더욱 충격을 안겼다.

[사진 릴리 로즈 뎁 인스타그램]