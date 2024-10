[퀴즈] 다음 중 로봇이 쓴 기사는?

로봇 기자들이 놀라운 활약을 펼치고 있습니다. 미 LA타임스와 AP통신에서는 로봇 기자를 통해 재난 및 증권 기사를 작성하고 있죠. 우리나라에도 로봇 기자가 활약하고 있습니다. ‘야알봇(‘야’구를 잘 ‘알’고 있는 로‘봇’)이라는 로봇 기자는 1500자를 0.3초만에 쓰며 ‘프로야구 뉴스로봇’이라는 페이지를 통해 매일 야구 기사를 쏟아내고 있습니다.

로봇이 쓰는 기사 수준이요? 글쎄요. 최근 열렸던 KBO 경기의 일부를 소개한 4편의 야구 기사를 소개합니다. 사람이 쓴 기사인지, 야알봇이 쓴 기사인지 맞혀 보세요.

1. 8일 마산구장에서 열린 2016 타이어뱅크 KBO리그 NC와 한화의 경기에서 NC가 한화에게 5:4로 신승을 거두었다. NC의 오늘 기록은 9안타 1홈런이다. NC는 0:0으로 경기 중이던 1회 말, NC는 먼저 나성범이 때린 2루타를 터트려 1점을 얻었다. 이후, NC는 추가 득점을 하면서 팀 승리를 이끌어냈다. 한화는 4점을 냈지만 NC를 따라잡기에는 역부족이었다. 답변을 입력하세요.

2. SK가 이틀 연속 롯데를 제압했다. SK와이번스는 6일 부산 사직구장에서 열린 2015타이어뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 경기에서 선발 박종훈의 호투와 앤드류 브라운, 정상호의 홈런에 힘입어 5-3으로 승리했다. 이날 승리로 SK는 2연승을 거두며 시즌 성적 16승 12패를 기록했다. 한화와 넥센이 패하며 5위에서 3위로 도약했고, 롯데는 홈에서 이틀 연속 패배, 시즌 성적 15승 15패가 됐다. 답변을 입력하세요.

3. KIA는 광주구장에서 열린 SK와의 2016 타이어뱅크 KBO리그에서 7:4로 승리했다. SK를 주저앉게 만든 KIA의 오늘 기록은 10안타이다. 1회 말 김민우가 1득점을 뽑아내면서 스타트를 끊었다. 이후, 김주찬이 활약해서 KIA의 승리에 큰 역할을 했다. 4점을 뽑아내며 승기를 노린 SK의 노력은 물거품이 됐다. 답변을 입력하세요.

4. 두산은 6일 열린 홈 경기에서 LG를 5:4, 1점차로 간신히 꺾으며 안방에서 승리했다. 두산은 니퍼트를 선발로 등판시켰고 LG는 임정우가 나섰다. 팽팽했던 승부는 5회말 2아웃에 타석이 들어간 홍성흔에 의해 갈렸다. 홍성흔은 LG 유원상을 상대로 적시타를 터뜨리며 홈으로 주자를 불러들였다. 홍성흔이 만든 2점은 그대로 결승점이 되었다. 답변을 입력하세요.

자료제공=이준환 서울대 언론정보학과 교수, 한국언론진흥재단 보고서 『로봇 저널리즘 가능성과 한계』

[소년중앙] 0.3초 만에 1500자 기사…정말 로봇이 쓴 것 맞나요



