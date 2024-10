[J가 해봤습니다] 만들거리·팔거리…답은 거리에 있네요

실리콘밸리 대세 창업 워크숍

‘린 스타트업 머신’ 국내 첫 선

대구서 열린 행사 체험해 보니

“제품 만들기 전에 미리 팔아라”

역발상 비즈니스 모델 돋보여

“아이디어보다 고객 중요” 실감

삼성과 대구시가 운영하는 대구창조경제혁신센터가 지난 18일~20일 (예비) 창업가 워크숍 ‘린 스타트업 머신’을 열었다. 린 스타트업 머신은 2010년부터 미국 실리콘밸리에서 시작돼 창업가 교육의 대세로 평가받는 인기 워크숍이다. 마이크로소프트 이노베이션센터(MIC)는 대구창조경제혁신센터와 손을 잡고 린 스타트업 머신을 미국서 운영하는 팀을 한국에 처음 선보였다.

본지 기자가 한국 최초로 진행된 린 스타트업 머신 워크숍의 3일 과정을 직접 체험해봤다. 18일 저녁 6시. 전국 각지에서 온 24명이 대구창조경제혁신센터가 입주해 있는 대구무역회관 4층 대회의실 강연장에 들어섰다. 기자를 포함한 참가자들 모두 노란색의 티셔츠를 받았다. ‘GET OUT OF THE BUILDING(밖으로 나가라)’이라는 글자가 티셔츠 위에 선명하다. ‘밖으로 나가 고객을 만나라’는 워크숍의 철학을 단적으로 보여준다. 3일 내내 워크숍 현장에 울려 퍼진 구호였다.

오후 6시 30분 워크숍을 창설한 트레버 오웬스(Trevor Owens) 대표가 “웰컴(환영합니다)”을 크게 외치고 강단에 섰다. 그는 재블린(Javelin)이라는 스타트업을 만든 최고경영자(CEO)로 2010년 미국에서 이 워크숍을 처음으로 선보였다. 그는 강연을 시작하면서 ‘98%’라는 숫자를 강연장 화면에 띄웠다. 스타트업이 사라지는 비율이다. 참가자들의 표정이 어두워졌다.

오웬스 대표가 워크숍의 이론적 기반이 된 ‘린 스타트업’ 개념에 대해 설명했다. “아이디어보다 고객이 더 중요하다”, “빨리 실패해야 빨리 성공한다” 같은 내용이 쏟아져 나왔다. 특히 “서비스나 제품을 만들기 전 미리 판매를 할 수 있어야 한다”는 부분에선 무슨 뚱딴지 같은 이야기인가’라는 생각이 들 정도였다.

참가자들의 표정을 읽은 오웬스 대표는 “이 워크숍의 핵심은 시간과 돈의 낭비를 줄이는 것이다. 이는 고객을 알아야 가능하다”고 강조했다. 창업자들이 흔히 하는 실수는 제품과 서비스를 먼저 내놓고 고객을 찾는 것이다. 린 스타트업은 아이디어를 고객에게 검증받은 후 제품과 서비스를 내놓는 역발상 방식을 취한다. 오웬스 대표의 입에서 ‘get out of the building’라는 구호가 나오기 시작했다. 첫 날 워크숍은 오후 10시가 넘어서야 끝났다.

가장 어려운 프로그램이 둘째 날인 19일 참석자들을 기다리고 있었다. 고객 현장 인터뷰다. 기자가 포함된 조는 ‘마트에서 카트를 없애자’라는 아이디어를 실현할 가능성을 고객 인터뷰를 통해 확인해야 했다. 고객 인터뷰를 위해 대구 이마트 만촌점으로 향했다. 참가자 1명당 2명의 고객을 인터뷰하는 게 숙제다.

이마트에 함께 간 같은 조원 참석자가 “낯선 이에게 말 걸기가 너무 부담이 됐다”고 토로했다. 몇 번이나 거절을 당한 후에야 점장과 캐셔, 고객 4명의 인터뷰를 했다.

오후 3시 참가자들이 잠재 고객과의 인터뷰를 마치고 강의실에 모였다. 각 조가 낸 아이디어는 대부분 변경됐다. 스타트업 세계에서 흔히 말하는 ‘피봇(pivot·사업 방향의 변화)’을 실행한 것이다. 아이디어를 내고, 고객을 만나고, 아이디어를 고치고, 고객의 목소리를 듣고 하는 과정을 반복하면 어느 순간 아이디어는 구체화된다. 고객으로부터 아이디어를 검증받으면 비즈니스 모델이 나온다. 린 스타트업이 추구하는 효율성이자, 워크숍이 강조하는 핵심이다.

오후 4시 참가자들이 ‘get out of the building’을 외치면서 다시 거리로 나갔다. 고객을 만난 뒤 오후 7시 30분 참가자들이 모였다. 각 조가 수정했던 아이디어는 대부분 또 수정됐다. 기자가 포함된 조도 원래 사업화 하고자 했던 아이디어를 완전히 바꿨다. 오후 9시, 참가자들은 “오늘 힘드네”를 연발하면서 워크숍이 끝나기를 기다렸다. 이들은 지쳐 있었다.

오웬스 대표는 “마지막날 1등을 뽑는데, 우승의 조건은 무조건 잠재고객 20명이 있어야 한다”고 발표했다.“모두 지쳐있다는 것을 알고 있다. 하지만 고지가 바로 앞이고 조금만 더 하면 당신들은 아이디어를 팔 수 있다.”

참가자들은 ‘get out of the building’을 함께 외쳤다. 잠재 고객을 모으기 위한 홈페이지를 만들기 시작했다. 힘들어 보였지만, 표정은 밝았다. 뭔가를 할 수 있다는 자신감이 생긴 것이다. 둘째 날도 오후 10시가 넘어서야 끝이 났다.

워크숍 마지막 날인 20일, 오전 9시 30분부터 일과가 시작됐다. 조별 발표 준비와 함께 고객 인터뷰가 또 잡혀 있다. 잠재 고객 20명을 확보하는 것이 숙제다. 조 별로 소셜네트워크서비스(SNS)를 이용하기도 하고 거리로 직접 나서기도 했다. 불가능한 것 같던 ‘잠재고객 20명 확보’ 숙제를 해결한 조가 나타났다. 3일 만에 참가자들에게 변화가 생긴 것이다.

이날 오후 6시 1위가 발표됐다. ‘맞벌이 부부를 위한 병원서비스’ 아이디어를 낸 조가 차지했다. 1위 조에서 활동한 간호사 출신의 임정언 씨는 “서울에 돌아가면 이번에 배운 내용을 다시 복기할 것”이라며 “고객의 생각을 안다는 게 중요하다는 것을 깨달았다”고 말했다.

기자가 속한 조는 원래 아이디어와 전혀 다른 ‘한국 방문 비즈니스맨을 위한 비서 서비스’를 내 2위를 차지했다. 고객과 만나 인터뷰를 할 때마다 ‘마트의 카트를 없애자→캐시어 앞의 줄을 줄이는 아이디어를 내보자→카트를 없애는 게 무슨 의미→한국 방문 외국인을 위한 간편한 휴대전화 심카드를 만들자→한국 방문 비즈니스맨을 위한 비서 서비스’ 식으로 아이디어가 널뛰기를 하며 방향 전환을 했다.

참석자들은 “고객이 원하는 제품이나 서비스를 빠르게 내놓기 위해서는 고객과 이야기를 많이 해야 한다는 오웬스 대표의 말을 비로소 이해했다”고 입을 모았다.

오웬스 대표는 “미국 참가자들은 에너지가 넘치지만, 과정을 잘 따라오지 못한다”며 “한국 참가자들은 과정도 잘 따라오고 배움에 대한 열의가 대단히 큰 것 같다”고 평가했다.

한국에 이번 워크숍을 소개한 에드 슈타이들 마이크로소프트 이노베이션센터 총괄책임자는 “성과가 좋은 것 같다. 이후에도 한국에서 이 워크숍을 계속 진행할 수 있도록 창조경제혁신센터와 협의할 것”이라고 말했다. 스타트업얼라이언스 임정욱 센터장은 워크숍이 열렸다는 소식에 “린 스타트업의 가치는 스타트업 업계에 큰 영향을 주고 있다”며 “고객의 검증을 통해 아이디어를 구체화하면 창업의 오류를 줄일 수 있다는 사실이 예비 창업가들에게 널리 알려졌으면 한다”고 평가했다.

◆린 스타트업=미 실리콘밸리 경영자이자 혁신가인 스티브 블랭크의 고객 개발 방법론이 '린 스타트업'의 시초로 꼽힌다. 아이디어를 사업화할 때 끊임없이 소비자의 피드백을 접하면서 발전시켜야 시간과 돈의 낭비를 줄일 수 있다고 강조한다. 블랭크의 제자인 에릭 리스가 펴낸 『린 스타트업(The Lean Startup)』(2011년)이라는 책을 통해 이 개념이 인기를 끌기 시작했다. 미 스타트업 재블린(Javelin)의 창업자인 트레버 오웬스 대표가 이 개념을 토대로 창업 노하우를 알려주는 워크숍인 '린 스타트업 머신' 을 2010년부터 열고 있다.

최영진 기자 cyj73@joongang.co.kr