성조기 초콜릿, US 맥주…트럼프 뜨자 ‘애국 마케팅’ 바람

‘위대한 미국 재건’을 내걸어 대선전을 달구고 있는 미국 공화당 도널드 트럼프의 바람이 업계로도 번졌다. 미국의 자존심을 전면에 부각한 트럼프의 영향으로 애국 마케팅이 등장하고 있다. 블룸버그통신은 “올 여름은 트럼프로 인해 떠오른 애국 판촉이라는 새로운 경향을 보여주고 있다”고 전했다.

▷여기를 누르면 크게 볼 수 있습니다

미국의 유명 과자인 오레오 쿠키에 가려졌던 하이드록스 쿠키는 ‘자랑스러운 미국산(Proudly made in the USA)’이라는 문구가 적힌 새로운 포장의 쿠키를 시장에 출하키로 했다. ‘미국산’이란 문구가 들어가게 된 계기는 트럼프다.

허쉬초콜릿 122년 만에 포장 변경

버드와이저는 대선까지 상표 바꿔

하이드록스 쿠키, 코카콜라 등도

‘자랑스런 미국’ 표기한 제품 내놔

대선, 코파 축구대회, 리우 올림픽

대형 국가 이벤트 겨냥해 판촉전

트럼프는 오레오 쿠키를 만드는 나비스코가 시카고에서 멕시코로 생산 라인을 옮기자 “다시는 오레오 쿠키를 먹지 않겠다”며 불매를 선언했다. 그러자 오레오의 짝퉁 취급을 받던 하이드록스는 포장지 변경으로 발 빠르게 나섰다. 하이드록스 쿠키를 만드는 리프 브랜즈의 최고경영자(CEO) 엘라이어 카소프는 “우리는 특정인을 지지하는 게 아니며 더 많이 알려지기를 원하는 것일 뿐”이라고 밝혔다. 그러나 블룸버그통신은 “제품 판촉에 트럼프를 활용하고 있다”고 전했다.

노골적인 트럼프 활용은 아니더라도 애국심을 자극하는 제품들도 곳곳에서 나오고 있다. 버드와이저 맥주는 오는 23일부터 버드와이저 대신 아메리카로 이름을 바꾼 캔 맥주를 출하한다. 오는 11월 8일 대선일까지 나온다.

캔 표면의 다른 문구들도 미국을 강조하는 내용으로 바뀐다. 버드와이저를 제조하는 업체명 안호이저부시의 약자인 ‘AB’ 대신에 ‘US’가 들어가고, ‘맥주의 왕(KING OF BEERS)’ 글자도 미국의 건국 이념인 라틴어 ‘여럿이 모인 하나(E PLURIBUS UNUM)’로 변경된다. 리카르도 마르케스 버드와이저 부사장은 “올 대선과 코파 아메리카나 축구대회, 브라질 리우데자이네루 올림픽 등으로 어느 때보다 애국심이 고조될 것”이라고 기대했다.

허쉬 초콜릿은 122년 만에 처음으로 초콜릿 바의 포장 색깔을 바꿨다. 지난달부터 나오는 새 포장에는 원래의 은색 글씨에 미국 성조기의 색깔인 적·청·백 3색이 들어갔다. 리우 올림픽에 출전하는 미국팀의 공식 후원업체임을 알리면서 애국심을 자극하려는 판촉전의 일환이다. 코카콜라는 올 여름 콜라 병에 ‘미국인이라 자랑스럽다(I’m proud to be an American)’라고 쓰인 한정판 콜라를 판매한다.

애국 마케팅은 새로운 게 아니다. 하지만 올해는 트럼프가 진원지라는 게 다른 점이다. 트럼프의 구호인 ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’라는 문구를 새긴 모자를 생산해 재미를 본 캘리 헤드웨어는 해당 모자의 모델 이름을 ‘애국자(patriot)’로 정했다. 상표 명명 업체인 랜더 어소시에이츠의 앨런 애덤슨 전 북미 담당 회장은 “트럼프가 크게 주목을 받으면서 많은 이들이 애국 마케팅에 올라타고 있다”고 설명했다.

◆트럼프 “김정은과 대화”=트럼프는 17일 로이터통신과의 인터뷰에서 “그(김정은)와 대화할 것이며 대화에는 아무 문제가 없다”고 말했다. 대화 거론은 이번이 처음이다. 트럼프는 그간 김정은 북한 국방위원회 제1위원장을 놓고 ‘미치광이(maniac)’라고 비난하며 대화 가능성조차 비추지 않았다.

트럼프를 돕고 있는 공화당의 제프 세션스 상원의원은 CNN에 “트럼프만큼 효과적으로 협상하는 법을 아는 이는 없다”면서도 “(협상에서) 좋은 결과가 나올 것으로 생각지 않는다”고 밝혔다.

이 때문에 트럼프의 대화 거론은 협상가로서 자신감의 표현이지 집권하면 대북 대화에 나서겠다는 선언으로 보기엔 이르다는 신중론이 워싱턴 외교가에선 지배적이다.

트럼프의 ‘대화’ 거론을 놓고 민주당의 힐러리 클린턴 캠프는 “가장 가까운 동맹의 지도자를 모욕하면서 김정은과는 대화를 하고 싶다는 것인가”라며 “트럼프는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이나 김정은과 같은 해외 독재자(strongmen)들에게 기이하게 매력을 느끼는 것 같다”고 비꼬았다.

워싱턴=채병건 특파원 mfemc@joongang.co.kr