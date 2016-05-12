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사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 24면

◆미래창조과학부<과장급 전보>▶정보통신산업과장 조현숙

◆행정자치부<부이사관 승진>▶전자정부정책과장 황규철▶자치행정과장 김광휘▶재정정책과장 김장호▶국가기록원 서울기록관장 권오정▶서기관 차호준·이병남·김화진<과장급 전보>▶운영지원과장 안정태▶정보자원정책과장 김엽▶사회통합지원과장 안경원

◆문화체육관광부<국장급(고위공무원) 전보>▶문화기반정책관 문영호▶저작권정책관 박태영▶한국예술종합학교 사무국장 박위진▶국립한글박물관장 김철민<과장급 전보>▶재정담당관 고욱성▶인문정신문화과장 윤성천

◆식품의약품안전처<승진>▶차장 유무영

◆방위사업청<과장급 임용>▶지상유도무기사업팀장 이지형

◆국민일보<편집국 국장대우>▶통합뉴스룸부문 사회2부(부산주재) 윤봉학▶〃(대구주재) 김재산<부국장대우>▶편집부문 종합편집2부장 신동석▶〃 종합편집부 유명렬<부장대우>▶편집부문 종합편집부 변윤환·김대한<경영전략실 부장대우>▶총괄데스크 권혜숙▶인사기획팀장 천성우<광고마케팅국 부국장대우>▶총괄데스크 김성호

◆서경대<언어문화교육원 보임>▶원장 구자억▶부원장 안병팔▶과장 김명렬

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