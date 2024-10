2016.05.08 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고 순위 책명 작가·출판사 01 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재 02 미움받을 용기 2 기시미 이치로 인플루엔셜 03 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜 04 사피엔스 유발 하라리 김영사 05 직업으로서의… 무라카미 하루키 현대문학 06 지적 대화를… 채사장 한빛비즈 07 나미야 잡화점의… 히가시노 게이고 현대문학 08 할머니가 미안… 프레드릭 배크만 다산책방 09 태양의 후예 포토 에세이 NEW 위즈덤하우스 10 채식주의자 한강 창비

영화 예매 자료=영화진흥위원회 순위 영화명 주연 01 캡틴 아메리카: 시빌 워 크리스 에반스 02 탐정 홍길동: 사라진 마을이제훈 김성균 03 극장판 안녕 자두야(애니메이션) 04 매직브러시(애니메이션) 05 주토피아(애니메이션) 06 다이노소어 어드벤처:(애니메이션) 07 다이노X탐험대(애니메이션) 08 곡성 곽도원 황정민 천우희 09 다이버전트 시리즈 쉐일린 우들리 10 시간이탈자 임수정 조정석 이진욱

뮤지컬 예매 자료=인터파크 순위 공연명 출연 01 마타하리 옥주현 류정한 신성록 02 맘마미아! 최정원 남경주 03 헤드윅 윤도현 조승우 조정석 04 노트르담 드 파리 홍광호 케이윌 05 삼총사 카이 박형식 박은석 06 올슉업 휘성 김성규 최우혁 07 마술쇼 ILLUSIONIST 이은결 08 뉴시즈 온주완 서경수 이재균 09 파리넬리 루이스초이 이주광 10 난쟁이들 원종환 최유하 신의정

클래식 음반 자료=풍월당 순위 음반명음반사 01 야니그로-바흐:무반주… Westminster 02 요한나마르치-베토벤… Weitblick 03 줄리니-베토벤:피아노협주곡 5번 DG 04 알반베르크사중주단-베토벤…Warner 05 장롱도-라모, 르와예작품집…Warner 06 손열음-모던 타임즈 Decca 07 소콜로프-슈베르트&베토벤 Universal 08 코롤리오프-헨델:피아노 조곡 Profil 09 타로-바흐:골드베르그 변주곡 Erato 10 조성진-쇼팽:피아노…Chopin Institute

가요 음원자료=가온차트 순위 노래가수 01 CHEER UP TWICE 02 하늘바라기 정은지 03 내 입술 따뜻한 커피처럼 에디킴 04 봄이 좋냐?? 10cm 05 Toy 블락비 06 You Are My Everything 거미 07 Destiny(나의 지구) 러블리즈 08 말해! 뭐해? 케이윌 09 How Can I Love You 준수 10 이 사랑 다비치