[매거진M] 상상력으로 되살아난 쳇 베이커의 삶과 음악

“빤한 전기영화는 만들고 싶지 않았다.” 1950년대 미국에서 백인 중심의 ‘웨스트 코스트 재즈’ 열풍을 일으킨 전설의 트럼펫 연주자 쳇 베이커(1929~88)의 삶을 그린 ‘본 투 비 블루’를 보면, 캐나다 출신의 로버트뷔드로(42?사진 오른쪽) 감독의 말이 무슨 뜻인지 단박에 알 수 있다.

제17회 전주국제영화제

개막작 ‘본 투 비 블루’ 로버트 뷔드로 감독

음악감독 겸 작곡가 데이비드 브레이드

영화는 기본적으로 베이커(에단 호크)의 실제 삶을 따라가지만, 다른 전기영화에 비해 훨씬 많은 상상력을 발휘한다. 실제 사건의 순서를 뒤바꾸고, 그가 만난 수많은 여성들을 합쳐 제인(카르멘 에조고)이란 인물을 만들어 내는 식이다.

특히 ‘본 투 비 블루’는 웨스트 코스트 재즈의 아이콘으로 등극한 베이커가 약물 중독 문제로 폭행당해 앞니가 부러져 트럼펫 연주법을 다시 익혀야 했던 1966년 이야기에 집중한다. “모든 걸 잃은 베이커가 어떻게 재기하는지에초점을 맞췄다. 자신이 지닌 근본적인 문제를 해결하고 극복하는 과정이야말로, 그 사람이 누구인지 보여준다고 생각한다.” 뷔드로 감독의 말이다.

베이커의 그 유명한 재즈 음악을 어떻게 들려줘야 하는가 역시 이 영화를 만들며 가장 중요하게 고민한 부분이었다. 뷔드로 감독은 그 고민을 캐나다의 재즈 피아니스트이자 작곡가인 데이비드 브레이드(41·사진왼쪽) 음악감독과 함께 나눴다.

이들은 영화가 베이커의 삶을 절반은 사실대로 담아내고 절반은 허구로 다루기 때문에, 베이커의 실제 연주를 그대로 가져다 사용해서는 안 된다고 판단했다. 브레이드는 “베이커가 연주하고 노래했던 곡들 중 영화에 맞는 것을 골라, 그 특유의 낭만적 연주 스타일을 참고해 새롭게 편곡하고 녹음했다”고 설명했다.

뷔드로 감독 역시 브레이드 못지않은 재즈광이다. 뷔드로 감독이 1940년대 재즈를 다룬 단편 ‘드림 레코딩’(2003)을 연출할 때, 브레이드를 찾아가 음악을 의뢰하며 두 사람의 인연이 시작했다. 두 사람은 “재즈는 실제 우리 삶을 닮은 음악”이라 입을 모은다. “정해진 음표에 따르는 것이 아니라, 그때그때의 즉흥성을 최대한 살린다는 점에서 그렇다”는 것.

지난 4월 28일 영화제 개막식, 개막작 ‘본 투 비 블루’ 상영에 앞서 무대를 장식하는 마지막 순서로 브레이드가 피아노 앞에 앉았다. 영화에 쓰인 ‘렛츠 겟 로스트(Let’s Get Lost)’와 ‘섬웨어 오버 더 레인보우(Somewhere Over the Rainbow)’를 메들리 형태로, 베이커의 스타일에 따라 연주했다. 화려한 기교를 뽐내지 않지만 나지막이 속삭이는 것 같은 베이커의 목소리가 전주의 밤하늘을 조용히 어루만지는 듯했다.

