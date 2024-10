안전한 ‘수퍼지능’은 없다 … 통제할 방법 당장 연구해야

| AI의 도전, 인류가 겪어보지 못한 일

지금 대비 정도따라 인류 미래 결정

과연 기계는 인간을 넘어설까. 만약 그렇다면 그 시점은 언제일까. 인공지능(AI)시대의 공포는 이런 것이다.

AI 연구자 중 90%는 2075년까지 인간의 일반지능을 훨씬 능가하는 수퍼지능(superintelligence)이 등장할 것으로 내다본다. 대비책을 세우지 않으면 수퍼지능이 인류를 파멸시킬 수 있다.

닉 보스트롬(43) 영국 옥스퍼드대 교수가 쓴 『수퍼지능』(2014)은 이 문제를 집중적으로 다뤘다. 그가 『수퍼지능』에서 제기한 경고는 일론 머스크, 마크 저커버그, 빌 게이츠 등의 지지를 받고 있다. ‘포린폴리시’ 선정 ‘세계 100대 지성’이다. 지난 14일 그를 전화로 인터뷰했다.

| 군비 경쟁처럼 기술경쟁 시작되면

안전장치 없어 리스크 커질 가능성

| AI 개발은 인류 공공선 위한 것

특정 회사·국가 넘어 국제협력 필요

▶관련 기사

① "서구 과학자 60년간 AI 헛발질, 우리가 따라잡을 수 있다"

② AI가 '스킬의 가치'바꿔 … 10년마다 직업 바꾸는 시대 왔다

③ “인류는 점점 똑똑해졌지만 인간 개인은 벌·개미처럼 돼가”

◆닉 보스트롬 교수= 옥스퍼드대에 있는 인류미래연구소(FHI)의 창립소장이다. 그는 과학으로 인간을 개선시키거나 완벽한 존재로 만들어야 한다고 믿는 트랜스휴머니스트(transhumanist)다. 1998년 결성된 ‘세계 트랜스휴머니스트 연합’(WTA)의 공동설립자다. 스웨덴의 예테보리대(학사)·스톡홀름대(석사), 런던정치경제대(LSE·박사)에서 공부했다.

『인공지능 1,2』

스튜어트 러셀·피터 노빅 지음, 제이펍

원제 ‘Artificial Intelligence: A Modern Approach’.

인공지능 연구 역사를 총망라했다.

『왜 로봇의 도덕인가』

웬델 월러치·콜린 알렌 지음,

메디치미디어, ‘Moral Machines’.

스스로 판단하는 인공지능 시대에 필요한 컴퓨터 윤리를 다뤘다.

『마음의 아이들』

한스 모라벡 지음, 김영사

‘Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence’.

1988년 출간된 로봇 공학의 고전.

『특이점이 온다』

레이 커즈와일 지음, 김영사

‘The Singularity Is Near : When Humans Transcend Biology’.

인류-기계 문명의 미래 예측서.

『휴먼 3.0』

피터 노왁 지음, 새로운현재

‘Humans 3.0’.

과학기술이 인류 문명을 어떻게 바꾸는가를 긍정적인 시선으로 조망했다.