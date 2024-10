그룹 비투비의 이민혁이 몸매가 드러나는 사진을 공개했다.

지난 24일, 이민혁의 인스타그램에는 "Do you know who i am?"이라는 글과 함께 사진 한 장이 게재됐다.

공개된 사진은 공연 중 찍은것으로 보인다. 열정적으로 무대에 임하는 이민혁의 모습, 그 가운데 자켓 사이로 돋보이는 그의 복근이 눈길을 끌었다.

이에 누리꾼들은 "섹시해서 숨멎을듯" "노래도 좋아" "아찔하다" 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

[사진 이민혁 인스타그램]