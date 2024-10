마돈나, 프린스 애도 "그는 세상을 바꿨다"

미국 팝스타 마돈나가 동료 프린스의 죽음을 애도했다.

마돈나는 22일 자신의 인스타그램에 "그는 세상을 바꿨어! 진실된 선지자. 무엇을 잃은 것일까. 나는 망연자실하고 있어. 이건 사랑 노래가 아니야(He Changed The World!! A True Visionary. What a loss. I'm Devastated. This is Not A Love Song)"라는 글과 함께 프린스와 함께 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 노란 옷을 입고 있는 마돈나와 프린스의 모습이 담겨있다. 특히 마돈나는 자신과 함께 팝의 전설로 불리는 프린스의 죽음에 "무엇을 잃은 것일까. 망연자실 하고 있어"라며 슬픔에 젖은 모습을 보여 안타까움을 자아내고 있다. 또한 마돈나는 프린스에게 "그는 세상을 바꿨어! 진실된 선지자"라며 그의 음악적인 업적을 언급해 눈길을 끌고 있다.

한편, 프린스는 마돈나-마이클 잭슨과 함께 미국 팝의 전성기를 이끌었던 인물로 미네소타 주 미니애폴리스 외곽 카버 카운티의 자택에서 숨진 채 발견됐다고 전해져 충격을 안긴 바 있다.

